"Confío en mi latina": Surge trend viral donde latinas demuestran su destreza con una chancla

Replying to @Marlene aveces parece inposible salir adelante porque me ha pasado, he llorado por cartas de rechazo mil veces pero he seguido intentando. Si todos los dias avanzas un poco te daras cuenta qué hay una diferencia 🫶🏼 #peruanaenelextranjero #emigrar #viviendoenelextranjero #livingabroad #lejosdecasa #lejosdemipatria #peruanaenusa #latinaenusa #latina #mividaenusa #emigraralextranjero