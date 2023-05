Conductor de Uber rompe en llanto al dejar a abuelita de 80 años en asilo el día de su cumpleaños

Uber es una de las aplicaciones para transporte más utilizadas en el mundo. La plataforma conecta a conductores con pasajeros haciendo mucho más seguros los viajes porque se permite compartir el trayecto. También muchos hijos piden coches para sus padres mayores porque sienten alivio al saber que llegarán a destino sin inconvenientes.

Lee también: Implantes cerebrales que ensayará Elon Musk recuerdan a los capítulos de Black Mirror

Sin embargo, en esta ocasión, una mujer de 80 años hizo llorar a un conductor y éste contó lo sucedido en TikTok. De acuerdo a lo que contó, le pidieron un viaje y que al llegar a destino se encuentra a una persona anciana con unas bolsas mientras lloraba. Se acerca y observa que desde la ventana alguien miraba pero sin salir de la casa.

En el relato que hizo a TikTok contó que ala cercarse a la mujer se puso a llorar con mayor intensidad por lo que el joven le preguntó qué le sucedía, y así intentar ayudarla. "Es que no me quiero ir, yo no más me hice pipí, dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, si quiere yo lavo mi ropa, yo nada más me hice pipí, yo no hice nada malo", fue la respuesta.

Lee también: ¿Qué es el fenómeno de la Luna de Fresa que podrás ver en este mes de junio de 2023?

El conductor contó en TikTok que el yerno de la anciana fue quien la envió en el Uber con destino a un asilo, aunque eso lo sabría después. Durante el viaje, contó que su hja no reacciona cuando su esposo grita y la ofende, por lo que está claro que la relación es bastante conflictiva. Incluso contó que preparó el desayuno y no le ofrecieron nada, por lo que el joven le convidó la torta que llevaba en el auto.

Por lo que terminó contando en el video de TikTok, el joven descubrió que el destino final era un asilo cuando llegó hasta allí y su angustia fue mayor. No podía creer toda la situación que vivió. “Sentí que algo tronó dentro de mí, se me partió el corazón”, dijo conmovido el joven. Aunque, finalmente, cree que allí dentro la anciana no sufrirá con en la casa con su hija y su yerno.