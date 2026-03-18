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Con un toque de IA, Maduro protagoniza memes tras triunfo de Venezuela ante EU en el Clásico Mundial de Béisbol; redes no perdonan
La histórica victoria de Venezuela sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo desató celebraciones en el diamante, sino también una avalancha de reacciones en redes sociales.
El triunfo 3-2, sellado en la novena entrada, marcó el primer campeonato para la vinotinto y rápidamente se convirtió en tema de conversación global.
En medio de la euforia, la figura de Nicolás Maduro acaparó la atención digital, convirtiéndose en protagonista involuntario de memes, bromas y comentarios irónicos que no tardaron en viralizarse.
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Nicolás Maduro protagoniza ola de memes tras triunfo de Venezuela sobre EU
Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron sus mejores creaciones para aprovechar la ocasión.
Algunos usuarios utilizaron la inteligencia artificial para crear el momento donde Maduro celebra al lado del presidente Donald Trump.
Asimismo, otros internautas imaginan cómo fue que recibió la noticia el exmandatario venezolano desde la cárcel.
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Asimismo, usuarios también consideraron cómo festejó Maduro desde prisión.
Finalmente, un sector del público ya sabe cómo saldrá el exmandatario al receso.
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