Con un toque de IA, Maduro protagoniza memes tras triunfo de Venezuela ante EU en el Clásico Mundial de Béisbol; redes no perdonan

La histórica victoria de Venezuela sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo desató celebraciones en el diamante, sino también una avalancha de reacciones en redes sociales.

El triunfo 3-2, sellado en la novena entrada, marcó el primer campeonato para la vinotinto y rápidamente se convirtió en tema de conversación global.

En medio de la euforia, la figura de Nicolás Maduro acaparó la atención digital, convirtiéndose en protagonista involuntario de memes, bromas y comentarios irónicos que no tardaron en viralizarse.

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Nicolás Maduro protagoniza ola de memes tras triunfo de Venezuela sobre EU

Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron sus mejores creaciones para aprovechar la ocasión.

Algunos usuarios utilizaron la inteligencia artificial para crear el momento donde Maduro celebra al lado del presidente Donald Trump.

La IA es genial pic.twitter.com/DhjuIFz49E — Broderick Zerpa (@Beisbologo) March 18, 2026

Asimismo, otros internautas imaginan cómo fue que recibió la noticia el exmandatario venezolano desde la cárcel.

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Nicolás Maduro encerrado en la prisión de máxima seguridad enterándose de que Venezuela es campeón del mundo en béisbol después de ganarle a Estados Unidos



pic.twitter.com/JwbbpWBdtr — Roberto Haz (@tudimebeto) March 18, 2026

Asimismo, usuarios también consideraron cómo festejó Maduro desde prisión.

Foto: X

Finalmente, un sector del público ya sabe cómo saldrá el exmandatario al receso.

Maduro coming out for recess tomorrow after this Venezuela win

pic.twitter.com/M5fqspdzsj — Joey (@suzukiplshomer) March 18, 2026

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