"Cómo entrenar a tu Dragón" tendrá live action: Ellos son los actores protagonistas

Durante los últimos años, las casas productoras de cine han apostado por producir remakes de grandes clásicos, tal fue el caso de “La Sirenita”, “Cruella”, “Peter Pan” y a la lista se sumará "Cómo entrenar a tu Dragón".

Hace unas semanas atrás, se anunció la saga de "Cómo entrenar a tu Dragón". Sin embargo, la franquicia se extenderá con la producción live action a cargo de DreamWorks, quien ya presentó parte del elenco que dará vida a la historia.

¿Qué actores participarán en el live action de "Cómo entrenar a tu Dragón"?

Tal como lo dio a conocer la productora, la adaptación del film comenzará a rodarse en junio de este año, y se espera que pueda estrenarse en 2025.

Dean DeBlois, director de las películas animadas de “Cómo entrenar a tu Dragón”, también dirigirá el live action de DreamWorks. De esta manera, prevé conservar el formato original de la saga.

Por el momento, se sabe que algunos de los actores y actrices que participarán en el cast con roles protagónicos son:

-Mason Thames será Hipo. El proyecto más ambicioso del actor de 15 años fue “El teléfono negro”, aunque también tuvo una aparición en “Incoming”, “After Omelas” y “Boys of Summer”.

Mason Thames tiene una trayectoria corta en el cine. Foto: Instagram @masonthamesofficial

-Nico Parker será Astrid. Recientemente, la actriz saltó a la fama por su papel de Sarah en The Last of Us y ahora dará vida a la coprotagonista de “Cómo Entrenar a tu Dragón".

Parker también cuenta en su corta trayectoria con una participación en el live action de “Dumbo” y “Reminiscencia”.

No será el primer live action de Nico Parker. Foto: Instagram @nicoparker

