¿Cómo blanquear el cuello de las camisas? Conoce los trucos caseros efectivos

La ropa blanca es una de las prendas que necesita muchos más cuidados que cualquier otra, debido a la facilidad con la que se mancha y estropea.

Tener una camisa blanca completamente pulcra da una apariencia mucho más limpia y organizada, sin embargo, a medida que la ropa se usa, comienza a tornarse amarillenta o grisácea, y uno de los principales problemas es en los cuellos.

Es por eso que aquí te daremos algunos consejos prácticos con los que puedes solucionar este problema.

¿Cómo blanquear el cuello de las camisas?

De acuerdo con la marca de ropa Blue Nattier, recomiendan algunos trucos caseros para blanquear los cuellos de tus camisas blancas.

Limón : Corta el limón en dos partes y talla las dos mitades en la parte amarillenta del cuello de la camisa. Déjalo secar al sol y luego mételo en la lavadora.

: Corta el limón en dos partes y talla las dos mitades en la parte amarillenta del cuello de la camisa. Déjalo secar al sol y luego mételo en la lavadora. Limón y Bicarbonato de Sodio: Coloca un par de cucharadas sobre la mancha y luego frota con los limones, deja secar y mete en la lavadora.

Coloca un par de cucharadas sobre la mancha y luego frota con los limones, deja secar y mete en la lavadora. Bicarbonato de sodio con agua: Coloca cinco cucharadas de bicarbonato de sodio en un vaso de agua, luego coloca esta mezcla en el cuello de tu camisa, déjala reposar, posteriormente enjuágala y métela en la lavadora.

Foto: Especial. Instgram @marthadebayle

Vinagre blanco: Coloca dos cucharadas de vinagre blanco en un vaso de agua, luego extiende la mezcla por el cuello, deja reposar media hora, enjuaga y lava.

Coloca dos cucharadas de vinagre blanco en un vaso de agua, luego extiende la mezcla por el cuello, deja reposar media hora, enjuaga y lava. Amoniaco y agua: Haz una mezcla adecuada de agua y amoniaco y colócala sobre la mancha, luego métela en la lavadora con agua caliente para quitar las manchas.

Haz una mezcla adecuada de agua y amoniaco y colócala sobre la mancha, luego métela en la lavadora con agua caliente para quitar las manchas. Quitamanchas: Finalmente, una de las soluciones rápidas es comprar un producto especializado para quitar manchas de la ropa blanca. Se recomienda desengrasante KH7 o quitamanchas Cebralin.

