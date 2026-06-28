El martes 23 de junio, por la tarde, "yo regresé del doctor y ella se fue a acostar conmigo, se quedó ahí varias horas y sentí que salió de mi cuarto como a las 8:30 pm; a las 9 pm me levanté para darle de comer, pero ya no la encontré", reportan.

"Se llama Cloe, tiene 10 años conmigo y se convirtió en una gatita de apoyo emocional para personas enfermas en mi casa, en especial conmigo", agrega.

Detallan que ese día hubo cohetes por una fiesta patronal a dos colonias de la vivienda, "ella les tiene pavor al igual que a los truenos; temo que se haya espantado al grado de salirse".

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"Esa noche y madrugada me la pasé buscándola en mi casa, en todos los rincones que suele usar de refugio, pero no apareció. Recorrí calles y nada", resaltan.

Cloe, gatita de apoyo emocional. Foto: Especial

Cloe se extravió en la calle Lapislázuli, colonia La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edomex.

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"Fue la que me ayudó con mis problemas de depresión cuando murió mi hermano. He padecido ansiedad y de la mano del tratamiento médico ella fue la que me ayudó en todo, literal a vivir".

Se puede reportar al 5521138640.

Cloe, gatita de apoyo emocional. Foto: Especial

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