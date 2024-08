Ciclo escolar 2024-2025: ¿Cómo prevenir el bullying en plena era digital, según especialista?

El inicio del ciclo escolar, que arranca este lunes 26 de agosto, brinda una oportunidad invaluable para enfrentar un problema persistente en las instituciones educativas: el bullying escolar.

Este fenómeno, caracterizado por actitudes hostiles y abusivas entre estudiantes, no solo afecta gravemente el bienestar emocional y psicológico de quienes lo padecen, sino que también deteriora el ambiente escolar en su totalidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la psicóloga Karla Sheila Madrigal compartió una visión exhaustiva sobre cómo prevenir y gestionar el bullying en el entorno educativo.

Uso de tecnologías y aplicaciones en la prevención del bullying

En la era digital actual, las tecnologías y aplicaciones tienen un impacto significativo en la vida de los estudiantes.

Las plataformas digitales ofrecen una variedad de herramientas de comunicación y entretenimiento, que también han abierto nuevas avenidas para el acoso escolar.

Uso de tecnologías y aplicaciones en la prevención del bullying. Foto: Pixabay

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en espacios donde los actos de intimidación pueden extenderse rápidamente, sin las barreras físicas del entorno escolar tradicional.

Traes esto, la psicóloga Madrigal Sánchez destacó la importancia de monitorear el uso que los estudiantes hacen de estas y el contenido que comparten en sus redes sociales.

"Es importante ver que hacen nuestros hijos con la tecnología o lo que publican en redes sociales (...) actualmente existe también la parte del bloqueo automático de cualquier contenido sensible, es decir, el uso de las tecnologías también nos ha ayudado justamente a ir fomentando o incluso a ir creando una comunidad digital para ir eliminando todo tipo de contenido que sea violento o que dañe la integridad física, psicológica y emocional de una persona."

¿Cuáles son las señales tempranas de bullying?

El acoso escolar, o bullying, representa una problemática que impacta a varios estudiantes y puede tener consecuencias devastadoras no solo para su salud mental, si no para su rendimiento académico, por lo que la psicóloga destacó que, para abordar este fenómeno de manera efectiva, es esencial enfocar los esfuerzos en la identificación y respuesta a las señales tempranas de acoso.

"Lo que podemos notar primeramente en los alumnos que sufren bullying son los cambios de humor, el bajo rendimiento escolar, las excusas para no ir a la escuela, la baja autoestima, aislamiento social. Incluso también podemos ver la pérdida o daño de objetos personales, cambios en los hábitos alimenticios, problemas para dormir o conciliar el sueño. Y un poco más exacerbado, la cuestión de ansiedad, depresión o conductas destructivas hacia ellos mismos."

Señales tempranas de bullying. Foto: Pixabay

El papel de la empatía en la prevención del bullying

La especialista Karla Sheila enfatizó que la empatía desempeña un papel crucial en la prevención del bullying. Aseguró que fomentar la comprensión y el respeto entre los estudiantes contribuye significativamente a reducir las conductas violentas.

Para desarrollar la empatía desde una edad temprana, destacó que es fundamental crear un entorno en el que los niños puedan expresar libremente sus emociones y pensamientos.

Aunado a ello, destacó que la necesidad tanto de que niños que han sido víctimas como aquellos que exhiben comportamientos agresivos comprendan el impacto de sus acciones en los demás.

El papel de la empatía en la prevención del bullying. Foto: Pixabay

Diseño de programas escolares inclusivos y respetuosos

Asimismo, subrayó la importancia de que las instituciones educativas implementen programas que fomenten un ambiente inclusivo y respetuoso para erradicar el acoso desde sus raíces.

"Se debería empezar a crear algún espacio para la sana convivencia; establecimientos de reglas y normas que no estén basadas en la violencia y, por supuesto, también la parte de la resolución de conflictos."

Diseño de programas escolares inclusivos y respetuosos para tratar el bullying escolar. Foto: Pixabay

Además, hizo hincapié en la necesidad de la participación activa de las familias, los docentes y otros miembros de la comunidad educativa. Propuso campañas de sensibilización y educación en inteligencia emocional como medios para fomentar una convivencia sana y armoniosa.

"Para esto necesitamos justamente la participación de la familia, de los maestros, incluso de otras personas del área, para crear campañas de sensibilización, donde podamos hablar justamente de lo que es la inteligencia emocional."

Estrategias para padres al abordar el bullying

Para abordar el bullying de manera acertiva, la psicóloga dijo a esta casa editorial que los padres deben adoptar una actitud tanto receptiva como proactiva, por lo que recomendó escuchar a sus hijos con atención y validar sus experiencias de forma empática.

"Creo que sería importante creerle siempre al niño lo que está sucediendo. Obviamente escuchando de forma activa, es decir, fomentando justamente la participación en que él pueda comunicar cómo se siente mediante una comunicación asertiva, la cual nos ayuda a comprender y entender lo que está sucediendo."

Estrategias para padres al abordar el bullying. Foto: Pixabay

Además del apoyo familiar, dijo que es vital buscar la intervención de profesionales cuando se enfrentan situaciones complejas, ya que la creación de una red de apoyo y la promoción de una convivencia saludable son aspectos fundamentales para enfrentar el bullying de manera eficaz.

"Es importante fomentar y desarrollar una autoestima en el niño, buscando ayuda de un profesional, ya que lo más importante también sería la cuestión de la red de apoyo. Dentro de las familias deben crear una comunidad o incluso una sana convivencia para lograr comprender justamente cómo se está manejando esta parte del bullying."

Formación y capacitación de profesores en la prevención del bullying

Por último, subrayó que la formación y capacitación de los docentes son esenciales para prevenir y gestionar el bullying en las aulas, por lo que recomendó fortalecer la psicoeducación y el enfoque en la salud mental dentro del entorno escolar.

Asimismo, destacó el papel crucial de los compañeros de clase en la prevención del bullying, pues promover una convivencia saludable y desarrollar la inteligencia emocional entre los estudiantes puede contribuir significativamente a reducir las conductas violentas.

"La participación de los compañeros ayuda a detener el bullying, ya que vamos a crear justamente una sana convivencia, y aparte vamos a hacer que haya un mayor desarrollo de la inteligencia emocional, ya que esto va a permitir que la violencia o en este caso el bullying no se siga reproduciendo. También es importante que todos, como he dicho, se desarrollen programas de sensibilidad y de convivencia, pero también a no normalizar conductas violentas."

Los compañeros de clases son una parte fundamental para prevenir el bullying escolar. Foto: Pixabay

