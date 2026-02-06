Más Información

Chumel Torres reacciona a video donde limpian los zapatos a Hugo Aguilar; “ a los déspotas nos va muy bien”

La vez que un youtuber ingresó a la isla privada de Jeffrey Epstein; video muestra enigmático sitio

Ofertas y Folletos se suma al Día del Amor con promociones especiales

EL UNIVERSAL fortalece su oferta digital con una nueva sección de Horóscopos

¿Qué influencers lucharán en La Velada del Año 6?; Ibai Llanos confirma que cerró contratos

, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se convirtió en tendencia tras la difusión de un video que rápidamente encendió las redes sociales.

En las imágenes se observa a una mujer agachada limpiando su calzado, mientras él permanece de pie, rodeado de colaboradores, minutos antes de un acto oficial en Querétaro.

El episodio ocurrió previo a su ingreso al Teatro de la República, sede de la ceremonia conmemorativa por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. El material fue captado por cámaras de N+ y no tardó en viralizarse.

La escena generó una avalancha de reacciones en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios cuestionaron el simbolismo del acto y lo interpretaron como una muestra de privilegio, jerarquía y desigualdad dentro del Poder Judicial.

Chumel Torres reacciona y aviva el debate en redes

La controversia escaló aún más cuando el comunicador Chumel Torres reaccionó al video de Hugo Aguilar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presentador lanzó un comentario que no pasó desapercibido:

“A los déspotas nos va muy bien el poder. No les voy a mentir, piojos.”

Chumel Torres reacciona a video donde limpian los zapatos a Hugo Aguilar. Foto: Captura de pantalla
Ante la presión mediática, Hugo Aguilar ofreció una explicación pública para aclarar lo sucedido. Detalló que la persona que aparece limpiando sus zapatos es Amanda Pérez, directora de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que la escena se originó por un accidente.

De acuerdo con su versión, su colaboradora derramó café con nata, lo que provocó que el líquido salpicara su calzadosin que él se percatara en ese momento. Al notar la mancha, ella intentó limpiarla de inmediato, acción que quedó registrada en el video.

