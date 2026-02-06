Chumel Torres reacciona a video donde limpian los zapatos a Hugo Aguilar; “ a los déspotas nos va muy bien”

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se convirtió en tendencia tras la difusión de un video que rápidamente encendió las redes sociales.

En las imágenes se observa a una mujer agachada limpiando su calzado, mientras él permanece de pie, rodeado de colaboradores, minutos antes de un acto oficial en Querétaro.

El episodio ocurrió previo a su ingreso al Teatro de la República, sede de la ceremonia conmemorativa por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. El material fue captado por cámaras de N+ y no tardó en viralizarse.

Perdón pero limparle los zapatos a tu jefe es probablemente la cosa más humillante que puedes hacer. Encima el tipo ni siquiera saca las manos de sus bolsillos ni hace nada por hacerlo él mismo.

Hugo Aguilar es un resentido social, es lo que es. pic.twitter.com/IKwbFPGVAC — EddieDelgado (@edd_delgad0) February 5, 2026

La escena generó una avalancha de reacciones en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios cuestionaron el simbolismo del acto y lo interpretaron como una muestra de privilegio, jerarquía y desigualdad dentro del Poder Judicial.

Chumel Torres reacciona y aviva el debate en redes

La controversia escaló aún más cuando el comunicador Chumel Torres reaccionó al video de Hugo Aguilar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presentador lanzó un comentario que no pasó desapercibido:

“A los déspotas nos va muy bien el poder. No les voy a mentir, piojos.”

Chumel Torres reacciona a video donde limpian los zapatos a Hugo Aguilar. Foto: Captura de pantalla

Ante la presión mediática, Hugo Aguilar ofreció una explicación pública para aclarar lo sucedido. Detalló que la persona que aparece limpiando sus zapatos es Amanda Pérez, directora de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que la escena se originó por un accidente.

De acuerdo con su versión, su colaboradora derramó café con nata, lo que provocó que el líquido salpicara su calzadosin que él se percatara en ese momento. Al notar la mancha, ella intentó limpiarla de inmediato, acción que quedó registrada en el video.

Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad.



A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó… — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) February 5, 2026

