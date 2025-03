Chumel Torres cuestiona estrategia de seguridad de Sheinbaum; “con estos datos hubieran hecho 100 marchas “

El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores logró la localización de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, con una extensión cercana a los 10,000 metros cuadrados. Este sitio, conocido como Izaguirre Ranch, fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de confinamiento, entrenamiento y eliminación de personas. La intervención de este colectivo se produjo gracias a una llamada anónima que alertó sobre la existencia de este espacio.

En el lugar se hallaron aproximadamente 400 prendas, que incluían 200 pares de zapatos, mochilas, maletas y documentos con identificaciones oficiales, libretas con nombres y apodos, y restos óseos fragmentados.

Imagen del rancho Izaguirre en la comunidad La Estanzuela donde el colectivo 'Guerreros Buscadores' localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, Jalisco. Foto: AFP

En particular, los colectivos que realizaron el hallazgo han señalado que, hasta septiembre de 2024, al menos 70 personas habían desaparecido en la Central Camionera de Guadalajara, muchas de ellas jóvenes que fueron captadas mediante ofertas de trabajo falsas.

Chumel Torres cuestiona estrategia de seguridad de Sheinbaum. Foto: AFP

Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, no dudó en señalar al exgobernador Enrique Alfaro de intentar ocultar estos hechos, acusándolo de no haber actuado con la urgencia y los recursos necesarios para evitar estos crímenes. Según Navarro, mientras el gobierno del estado no encontró el sitio con las tecnologías disponibles, el colectivo localizó el rancho con métodos tradicionales, utilizando varillas para rastrear el terreno.

Cabe mencionar que el 18 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional aseguró el rancho tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes. En esa ocasión, la GN reportó que el lugar era un centro de adiestramiento donde se encontraban dos personas privadas de su libertad. Además, se detuvo a diez presuntos plagiarios y se halló el cadáver de una persona.

Imagen del rancho Izaguirre en la comunidad La Estanzuela donde el colectivo 'Guerreros Buscadores' localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, Jalisco. Foto: AFP

Chumel Torres cuestiona estrategia de seguridad de Sheinbaum

Este hallazgo generó una gran indignación en redes sociales. Uno de los comentarios más destacados fue el de Chumel Torres, comunicador y creador de contenido, quien aprovechó la ocasión para cuestionar abiertamente la estrategia de seguridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de una publicación en su cuenta de X, anteriormente Twitter, Torres destacó que " en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desde 1952 hay 124 mil personas desaparecidas en México. ¿Están listos? La MITAD son del sexenio de AMLO (54 mil) ¿De Claudia? 6 mil 700 Entonces, cuando les digan que la estrategia de seguridad funciona, échenles este tuix."

Chumel Torres cuestiona estrategia de seguridad de Sheinbaum. Foto: Captura de pantalla

Asimismo en una segunda publicación expresó su preocupación sobre la falta de respuestas ante esta situación, recordando que, en años anteriores, la sociedad se movilizaba en marchas exigiendo justicia por los desaparecidos. Sin embargo, la actual inacción parecía contradecir esa postura.

"Con estos datos, antes hubieran hecho cien marchas y paralizado la ciudad exigiendo respuestas. ¿Ahora? Nada. "Un peligro para México", se les dijo, pendej*s", expresó.

Chumel Torres cuestiona estrategia de seguridad de Sheinbaum. Foto: Captura de pantalla

Por último en un tercer post agregó la grave situación que enfrenta México, mencionando que durante el poder de Morena - de 2018 a la fecha- se reportaron 60,000 personas como desaparecidas, un aumento significativo en comparación con las cifras de 1952.

Los muertos de Obrador. Háganle como quieran. pic.twitter.com/Lr6xEvQLn3 — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 12, 2025

