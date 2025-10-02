El pasado miércoles 1 de octubre, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, fue captado viendo el partido de futbol entre el Barcelona y París Saint-Germain (PSG) de la UEFA Champions League, mientras se desarrollaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en sesión del pleno.

Como era de esperarse, la acción del senador fue criticada duramente en redes sociales, pues para muchos usuarios esto no solo representaba una falta de respeto, si no que también fue el claro ejemplo de "la falta de profesionalismo" de un miembro del Senado en plena jornada laboral.

Cabe destacar que en las últimas semanas el senador ha sido blanco de numerosas polémicas, ya que además de ser señalado por presuntos nexos con el crimen organizado luego de la aprehensión de Hernán Bermúdez Requena) exsecretario de Seguridad en Tabasco), recientemente fue acusado de omitir en sus declaraciones patrimoniales un pago de 79 millones de pesos.

Adán Augusto López sintoniza el partido de la Champios League en la Cámara Alta. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Durante la conferencia matutina de este 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar respecto a la acción de Hernández, argumentando que ese tema no le corresponde. "Ya no me voy a meter en eso", sentenció ante la insistencia de los medios.

¿Qué dijo Chumel Torres sobre Adán Augusto?

En respuesta, el comunicador y presentador mexicano, Chumel Torres, criticó la acción del senador en redes sociales. A través de una publicación en 'X' escribió: "En cualquier otro trabajo del mundo esto es un despido inmediato".

Además, no dudo en aprovechar la situación para hacer uso de su característico sentido del humor. "Que ganas de estas chambas, caray", bromeó. Hasta el momento la publicación cuenta con más de 90 mil visualizaciones y 6 mil reacciones en la plataforma.

El comunicador mexicano Chumel Torres critica al senador Adán Augusto López por ver el partido de fútbol del Barça en sesión del pleno. Foto: X. Captura de pantalla

Siguiendo con el sarcasmo, el creador de contenido Gabriel Montiel, mejor conocido como "Werevertumorro" escribió: "Uno no sabe cuál pick trae y cuánto metió. No hay que juzgar", a lo que Torres respondió: "Tienes razón, por eso hizo 7 millones en un año. Un experto en el parley", mofándose de Hernández.

Finalmente, los internautas se burlaron de la situación entre mensajes de indignación y sarcasmo. "Solo le faltaron unos chicharrones con valentina y su coca de vidrio", "A lo mejor aparte de ganadero, notario, empresario, filántropo, poeta, también es analista deportivo. Abusado ahí", fueron algunos de los comentarios en la plataforma.

