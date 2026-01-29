César Pereda, presidente del Consejo de Grupo PERC, recibe el Doctorado Honoris Causa

El empresario mexicano César Pereda, fundador y presidente del Consejo de Grupo PERC, fue distinguido recientemente con el Doctorado Honoris Causa por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y su Selecto Claustro Doctoral, en reconocimiento a una trayectoria construida a partir del trabajo constante, la integridad y el compromiso social.

“Siempre lo he tenido claro. Mi misión en la vida es dar trabajo”, afirma con convicción el empresario, cuya visión ha guiado el crecimiento sostenido de sus empresas durante más de cuatro décadas. Bajo su liderazgo, Grupo PERC ha pasado de ser un proyecto emprendedor a consolidarse como un grupo con presencia en sectores estratégicos como la construcción, la producción energética y las tiendas de conveniencia, generando hoy más de tres mil empleos directos.

Uno de los episodios que mejor refleja su filosofía empresarial ocurrió durante la pandemia. Mientras muchas compañías enfrentaban recortes, Pereda tomó una decisión que reafirmó sus valores. “No corrimos a una sola persona. Nos costó mucho dinero, pero no me arrepiento en lo más mínimo. La verdadera responsabilidad social del empresario está en cuidar el empleo”, sostiene.

A sus 86 años, César Pereda continúa asistiendo diariamente a su oficina. Contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del IPADE Business School, su historia es ejemplo de preparación constante y disciplina. Nacido en San Juan de Camarones, Durango, conoce de primera mano lo que significa empezar desde abajo. Su primer contacto con el mundo empresarial ocurrió en una tienda de abarrotes familiar, donde comenzó a trabajar desde los nueve años.

Con el tiempo, esa experiencia despertó una vocación que lo llevó a independizarse y apostar por el sector energético. Hoy, el grupo que encabeza opera más de 50 gasolineras, tres distribuidoras de combustibles, empresas de distribución de gas natural, proyectos de generación de energía eléctrica y cadenas de tiendas de conveniencia como El Asturiano y A la Mano.

Actualmente, sus dos hijos forman parte activa del grupo empresarial, compartiendo la visión de crecimiento responsable y el compromiso de seguir creando oportunidades de empleo. Para Pereda, el retiro no es opción. “Jubilarme sería un error. El trabajo es lo que me mantiene activo y motivado”, afirma.

Amante de los viajes, la gastronomía y la cultura —con especial afinidad por Francia—, el empresario reconoce que, más allá de los placeres personales, nada le genera mayor satisfacción que ver prosperar sus proyectos. Su oficina, decorada con figuras ecuestres que reflejan su pasión por los caballos, es testigo de una vida dedicada al trabajo.

Al dirigirse a las nuevas generaciones, su mensaje es claro: “Que se preparen y que trabajen. Hoy más que nunca la preparación es clave, especialmente frente a retos como la inteligencia artificial. Un país que no fomenta el trabajo está condenado a desaparecer”.

El Doctorado Honoris Causa otorgado a César Pereda no solo reconoce una carrera empresarial exitosa, sino una forma de entender el liderazgo basada en el esfuerzo, la constancia y el impacto positivo en la sociedad.

