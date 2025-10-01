Brozo y Loret visitan las "catacumbas del averno" y analizan el futuro político de Adán Augusto

Tras el revuelo generado por la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”y el escándalo del “Huachicol Fiscal”, el nombre de Adán Augusto López se encuentra inmiscuido en ambos casos donde los valores de la 4T se pusieron en tela de juicio ante la opinión pública.

Ante ello, en una nueva emisión del programa de Brozo y Loret para Latinus, los comunicadores recapitularon los posibles puntos de quiebre del futuro de Augusto López en Morena, al estar implicado en dos grandes escándalos políticos.

A un año de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, Brozo y Loret hicieron mención que el futuro de Adán Augusto se encuentra en sus manos para dejar en claro que su gobierno no encubrirá a nadie.

Conferencia de prensa de Adán Augusto en la Jucopo, este 29 de septiembre del 2025. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Brozo y Loret analizan el futuro político de Adán Augusto López

Adán Augusto, el exgobernador de Tabasco, actualmente se encuentra en el ojo mediático por la reciente captura de Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como encargado de seguridad del estado durante su gobierno y, al ser un presunto líder criminal, compromete directamente al político.

Durante este episodio, Brozo y Loret puntualizaron que dentro de los expedientes de los casos que salieron a la luz durante el último mes, el nombre que se repite es el de Adán Augusto y con tantos puntos en contra, los mexicanos esperan que la Presidenta Claudia Sheinbaum tome las medidas necesarias.

“La política mexicana ofrece muchas oportunidades. Si la presidenta no sepulta políticamente, si no mete al “sarcófago” a Adán Augusto López ahorita… donde reviva, donde cambien los vientos, Adán Augusto, Ojeda, Andy, Andrés Manuel se la van a cobrar”, dijo Loret.

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Asimismo, señalaron que este “cambio”, fue propiciado por la tensión con el gobierno de Trump, al exigirle a México un alto al narcotráfico: “La que la está pasando peor es Claudia porque está entre las dos fuerzas, entre Palenque y Washington. En este momento Washington va ganando y por eso sientes que tiembla la tierra en Palenque… Entonces, más bien está en un gran problema Claudia porque tendrá que definirse melón o sandía”, mencionó Brozo.

“A lo mejor es la coyuntura para iniciar formalmente su sexenio, para iniciar el ejercicio del poder”, añadió Loret.

El periodista hizo énfasis en el gran expediente que destapó ambos casos; “En medio de lo de ‘La Barredora’ contra Adán Augusto y lo de la red de huachicol. Nunca había circulado un expediente tan delicado con tanta facilidad entre la prensa”.

