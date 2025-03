Brozo y Loret “visitan” centro de afiliación de Morena para “sacar la quincena”; presumen foto con figura de Andy López Beltrán

En los últimos días, un video que ha circulado ampliamente en redes sociales ha generado un intenso debate. El clip muestra un incidente ocurrido durante el Festival-Asamblea realizado en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado domingo 9 de marzo.

Según usuarios de varias plataformas, la grabación evidenciaría un "desaire" sufrido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a manos de varias figuras políticas de la bancada morenista, entre ellos Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena.

El hecho ocurrió cuando Sheinbaum caminaba hacia el escenario para dar su discurso, mientras las mencionadas figuras se encontraban posando para una fotografía, aparentemente sin notar su presencia.

Que pinches desaire a la Presidenta de parte de la cúpula Morenista, para estar de besamanos para tomarse la foto del momento con el verdadero hombre poderoso de México el Andy López Beltrán, hijo de AMLO, dense cuenta quien es realmente la Presidenta.😳

pic.twitter.com/nNF558Qjxc — Aprendiz de Brujo ®️No soy Periodista (@JoseAntonioLo06) March 10, 2025

Este incidente, que presuntamente fue un simple descuido, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde tanto usuarios como políticos han expresado sus opiniones sobre el suceso.

Lee también: Chumel Torres bromea con caída de X; utiliza imagen de "desaire" de liderazgos de Morena a Sheibaum en el Zócalo

Brozo y Loret “visitan” centro de afiliación de Morena y presumen foto con figura de Andy López Beltrán

La controversia creció aún más cuando figuras del ámbito mediático como el periodista Carlos Loret de Mola y el comediante Brozo, a través de un sketch en el programa "Latinus", comentaron sobre lo sucedido en tono de burla.

En el videoclip, que fue compartido en X (antes conocido como Twitter), se observa a los comunicadores hablando sobre el mitín organizado por Sheinbaum, que originalmente estaba destinado a tratar los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había planeado imponer a México, pero que finalmente fue suspendido hasta el 2 de abril.

El comediante mexicano, Víctor Alberto Trujillo -Brozo- expresó en el programa que el evento, que se anunciaba como un llamado a la unidad nacional en defensa de la soberanía de México, terminó convirtiéndose en una especie de "verbena" con música y festividades.

"Porque acuérdate que lo que empieza mal, mal acaba (...) se supone que lo del socalazo era un llamado a la unidad nacional por la soberanía de México contra los aranceles, impuestos, unilateralmente por Estados Unidos, y no hay aranceles, entonces deshaz lo del domingo. No, que sí a lo del domingo y que se convierta en verbena, y que sea un festival y que haya música", expresó.

Lee también: “Relación con la Presidenta no se lastimó“: Manuel Velasco; asegura que no hubo desaire a Sheinbaum, fue distracción

Aunado a ello, el columnista de EL UNIVERSAL - Loret de Mola- explicó que el verdadero propósito de la reunión había sido evitar que la marcha del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, opacara la relevancia del evento de Sheinbaum, pero también para "arrodillar a la oposición".

⚡️ ¡Mis chamacos! Mi carnalito @CarlosLoret y yo nos reunimos en un centro Moreno de afiliación para palabrear de aranceles y jolgorios, de humillaciones domingueras, y de los hornos narco crematorios de los que “nadie” sabía. ¡Órale! 🔴 Video Completo -> https://t.co/zmji4GpZl7… pic.twitter.com/17sHPDFI8K — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) March 12, 2025

"Era un mitin de morena, con colores de morena, con arengas de morena, con cánticos de morena, con banderas de morena, con acarreados de morena, con las bases de morena, y los gobernadores de oposición aplaudiendo", dijo.

Sin embargo, recalcaron que el tema que acaparó la atención no fue el mensaje de la presidenta ni los posibles temas tratados en el mitín, sino la escena en la que la mandataria fue ignorada por Andres López Beltrán, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Luisa María Alcalde, mientras posaban para una fotografía. Para Loret de Mola, este "desaire" fue el único aspecto que los medios y usuarios de redes sociales destacaron del evento, eclipsando cualquier otra cuestión.

"Nadie habló del discurso de la presidenta y todo mundo hablando del desaire. El desaire se ganó el evento todo. ¿De qué fue el evento?, ¿qué dijo?. El desaire fue el evento", agregó Carlos.

Brozo y Loret “visitan” centro de afiliación de Morena y presumen foto con figura de Andy López Beltrán. Foto: Captura de pantalla

Lee también: Sheinbaum minimiza “desaire” de liderazgos de Morena en el Zócalo; “estaban distraídos”, dice

Además comentó que, aunque la mandataria aclaró en su conferencia matutina que no fue un acto intencional, este incidente reflejaba un aspecto más profundo de la política mexicana: la falta de poder y protagonismo de Sheinbaum dentro de su propio partido.

"¿Por qué nunca le pasó esto a López Obrador?. Porque con López Obrador se cuadraba, claro. Porque la foto que querían era con Andrés Manuel, no con Andy. O sea, si la presidenta tuviera el mando, tuviera la fuerza que tenía López Obrador, desde que sale de palacio no le quitabas el ojo. Porque lo que querías era saludarla, tomarte la foto, esperar esa sonrisa, ese gesto, ese abrazo, ese apoyo. La prioridad ya no es ella. La prioridad de la clase política morenista es estar bien con el hijo de Andrés Manuel, es tomarse la foto con el hijo de Andrés Manuel", puntualizó.

Este punto fue retomado por Brozo, quien añadió que lo peor del incidente no fue el desaire en sí, sino las posteriores disculpas públicas que algunos de los involucrados ofrecieron a Sheinbaum a través de las redes sociales. Según éste, estos intentos de disculpa no hicieron más que empeorar la situación, pues evidenciaron la falta de criterio y de respeto hacia la figura presidencial.

"Después del desaire viene algo peor que son los tuits de disculpa. Lo cual ¿exhibe que hacía enojo en la nación?, no exhibe la falta de criterio, exhibe la falta de interés, exhibe la minimización a la figura de esta presidenta, lo exhibe todo perfecto", añadió.

También te interesará:

Generación Beta; conoce a qué grupo demográfico perteneces según tu año de nacimiento

Mapean sismicidad en México; 2024 registró más de 33 mil temblores, 129 con epicentro en CDMX

De Taylor Swift hasta Cuauhtémoc Blanco; crean imágenes imposibles realizadas con Grok, la nueva función de ‘X’ con IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv