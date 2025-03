Billete con imagen de influencer “La Venenito” causa furor en redes; video de estafa se vuelve viral

La falsificación de billetes, continúa siendo uno de los grandes problemas que afecta a muchos comerciantes en México y, aunque actualmente hay métodos y dispositivos especiales para validar la autenticidad del dinero, aún hay cientos de estafas por este motivo.

Por este motivo en TikTok, un comerciante se volvió viral al denunciar que fue víctima de una estafa mientras se encontraba en su negocio de comida. Aparentemente un cliente le entregó un billete falso a su empleado con la imagen del influencer Luis David González, mejor conocido como “La Venenito”.

La Venenito. Fotos: TikTok

Billete con imagen de influencer “La Venenito” causa furor en redes

Todo ocurrió mientras se encontraba realizando el corte de caja, en el video de una cámara de seguridad del lugar se ve cómo el usuario @arturitoye cuenta el dinero y al desdoblar lo que parecía ser un billete de $500 pesos, se llevó una gran desilusión.

“Plebada, miren, estaba haciendo corte… no he vendido nada y estaba este billete aquí y vean el billete que no checó. Ya nada más queda reírme... se pasaron de lanza”, mencionó mientras enseñaba el billete con la foto de “La Venenito”.

Para hacer más épico este momento, el comerciante agregó: “La Venenito Juárez”, robándose cientos de risas de los usuarios que no podían creer que no se dieran cuenta de la imagen que venía impresa en el billete.

“jajaja son los nuevos”

“Ni el Monopoly se atrevió a tanto”

“Como México no hay ninguno jajaja”

“Ay no me dio risa el billete, pero más risa cuando dijo la venenito juarez”

“Carnal yo le compro ese billete en 500 nomas pa’ traerlo y reírme cuando lo vea jajajajaja”

“El respeto al derecho ajeno es la paz y la Quesoooo!”

“Sin lentes si pasa por el original JAJAJAJA”

"Ese es Benito premium valen más, bro"

Fueron algunos de los comentarios en la plataforma.

