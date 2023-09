Bellakath estalla contra fan que criticó a sus bailarines: "estoy triunfando y eso les duele"

Bellakath vuelve a ser tendencia y esta vez por la muestra de lealtad y apoyo que tuvo con su equipo de trabajo. La intérprete de “Gatita” no dudó en defender a sus bailarines, luego de que un fan los acusara de “no estar a la altura” de la cantante.

La artista compartió en sus redes sociales el mensaje que provocó su molestia y, como lo ha hecho en otras ocasiones, envió una contundente respuesta a quienes la han criticado a lo largo de su trayectoria.

Bellakath en concierto. Foto: Instagram

Bellakath defiende a su equipo y le aplauden en redes sociales

Todo comenzó cuando un fan arremetió contra el grupo de bailarines que acompañan a Katerinne Huerta en sus conciertos, presentaciones en vivo y en las coreografías para la grabación de los videos oficiales de sus canciones.

Y es que el seguidor, en busca de una oportunidad para trabajar con ella, terminó por desatar su ira:

“Hola, Bellakath. Te vas a preguntar ¿quién es este pende**? Sólo soy un fan más, pero la neta te escribo porque vi uno de tus videos y tus bailarines no rifan tan chido. Me deberías de contratar, digo por si quieres un espectáculo de calidad como tu voz. Saludos", escribió el seguidor.

Bellakath exhibió la respuesta que le hizo al fan. Foto: instagram

La reguetonera salió a dar la cara por su equipo y le respondió en privado: “Nunca trabajaría con alguien como tú que se cree superior, ni juez para calificar algo". La evidencia fue publicada por la misma artista, y aprovechó para decir que ella sólo trabaja con personas acorde a sus valores.

“Yo tengo códigos y mi equipo es una parte muy importante de mi show, sea quien sea. No me parece justo que haya gente tratando de hacer menos el trabajo de los demás", señaló en una serie de Insta Stories.

Bellakath enfatizó que parte fundamental para su proceso creativo son sus bailarines, por lo que no tolerará que demeriten su esfuerzo: “Ustedes no saben cómo les cuesta montar una coreografía, ensayarla y además, yo que soy muy exigente, siempre les pido que esté bien derechito".

La creadora de "Y yo me le pego” mencionó: “Yo ocupo gente que tenga valores como yo los tengo. Había dos morras que me dijeron que me sentía mucho, pero yo sólo cuido a mi equipo de trabajo: ¡respeten! Yo estoy triunfando y es lo que más les duele”.

Finalmente, la exponente del cumbiatón agradeció a quienes la apoyan y destacó el profesionalismo que tienen sus colaboradores.





