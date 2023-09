Alexa Moreno, la mexicana campeona de gimnasia, tiene un "crush" con el K-Pop

Alexa Moreno ganó el Oro en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística y el corazón de todos los mexicanos con su dedicación y esfuerzo. La atleta de 29 años superó a las competidoras de Australia y Francia y demostró que lo que comenzó como una actividad recreativa a sus 3 años, se convirtió en una pasión.

La música ha acompañado las rutinas de entrenamiento de la atleta nacida en Mexicali, Baja California, quien en múltiples ocasiones se ha declarado fan del K-Pop. Específicamente dos grupos han captado toda su atención.

Alexa Moreno ha compartido en múltiples ocasiones fragmentos de sus prácticas y entrenamientos en los que comparte cuál cuáles son los grupos que la inspiran. Incluso este domingo les pidió un saludo a través de su cuenta de Twitter, ahora llamado “X”.

Alexa Moreno, fan de K-Pop. / Foto: Twitter.

Estos son los grupos de K-Pop que inspiran a la campeona Alexa Moreno

Es habitual escuchar en los videos de Alexa Moreno música de Stray Kids y EXO, grupos de K-Pop que han marcado el ritmo de sus rutinas artísticas. Y de los cuáles es habitual que comparta contenido.

Stray Kids es un grupo surcoreano formado en 2017. Sus integrantes son Bang Chang, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Mientras que EXO es una agrupación surcoreana-china formada por SM Entertainment en 2011. Actualmente se compone de nueve miembros: Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O, Kai y Sehun.

Pero no sólo tiene talento en gimnasia, se inspiró para escribir “Alexa Moreno, singular y extraordinaria”, que incluso la llevó a la Feria Internacional del Libro.

Alexa Moreno ha ganado medallas de bronce, plata y oro en pruebas por equipo, salto de caballo y rutina de piso durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Campeonatos Panamericanos de Gimnasia y Campeonatos Mundiales de Gimnasia Artística.

CDMX, los veo el viernes 13 de Enero en la Librería Gandhi Mauricio Achar a las 4:00 pm para firma de libros 🥰🙌🏻🫰🏻! Traído a ustedes por mis amigos de @ToyotaMex #TeamToyotaMex pic.twitter.com/rZ2HgicWg8 — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) January 6, 2023

