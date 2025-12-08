Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: así puedes recoger tu tarjeta si eres menor de edad

Más Información
Antes de acudir por la tarjeta, las autoridades recuerdan que es indispensable presentar la documentación completa que confirme la identidad de cada beneficiario.
Las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Rita Cetina forman parte de los programas prioritarios que el gobierno federal entrega de manera directa sin intermediarios, con el fin de garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan continuar sus estudios.
Requisitos para mayores y menores de edad
De acuerdo con el portal oficial de Becas del Bienestar, las y los beneficiarios mayores de 18 años deberán presentar:
- identificación oficial en original y copia
- acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
Estos documentos permiten verificar los datos personales y garantizar que la tarjeta sea entregada a la persona correcta.
En el caso de las y los menores de edad, se solicita:
- acta de nacimiento
- CURP
- comprobante de domicilio reciente
Además, es obligatorio que la madre, el padre o la persona tutora acuda y presente identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento y CURP. La presencia del tutor es un requisito indispensable para autorizar la entrega del medio de pago.
Calendario y modalidades de entrega
Las fechas, sedes y horarios específicos para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar serán informados directamente en cada plantel escolar.
Esta dinámica busca asegurar que las y los estudiantes reciban la información de forma clara y precisa, además de agilizar la organización en cada institución educativa.
