Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes cobran este 4 de diciembre?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al cierre de 2025 para los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La Secretaría del Bienestar confirmó que la dispersión de recursos inicia este jueves 4 de diciembre de manera ordenada para evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros.

Beca Rita Cetina 2025: ¿cuándo será el próximo pago tras el inicio del ciclo escolar 2025-2026?; esto se sabe. Foto: Generada con IA

¿Quiénes cobran este 4 de diciembre?

Los primeros depósitos se destinan a estudiantes y familias cuyo primer apellido comienza con A y B, quienes podrán consultar su saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar o directamente en alguna sucursal.

Calendario y montos

Las becas educativas otorgadas por la Secretaría del Bienestar se entregan de forma bimestral, cubriendo diez meses del año.

No se realizan depósitos durante julio y agosto debido al periodo vacacional escolar. Por ello, el calendario anual consta de cinco pagos y el correspondiente a noviembre y diciembre representa el último depósito de 2025.

Los montos se mantienen sin cambios respecto al ejercicio anterior. Para los estudiantes de nivel medio superior que reciben la Beca Benito Juárez, el apoyo asciende a mil 900 pesos por bimestre.

En el caso de la Beca Rita Cetina, la cantidad corresponde también a mil 900 pesos por familia con hijos inscritos en educación básica (primaria y secundaria).

Si una familia tiene más de un hijo en secundaria pública, se agrega un monto extra de 700 pesos por cada alumno adicional.

🎓🎉 ¡Inician los pagos de las #BecasParaElBienestar! Las y los becarios de los 3 niveles educativos que ya hayan cobrado antes comenzarán a recibir sus recursos desde hoy.



¡Que ningún niño, niña, adolescente o joven se quede sin estudiar! 📚



Detalles: https://t.co/UELGTKMkKF pic.twitter.com/vwvIwDpP08 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 4, 2025

Recomendaciones para aprovechar la tarjeta del Banco del Bienestar

La Secretaría del Bienestar recordó que existen diversas herramientas para administrar mejor los recursos y evitar contratiempos.

Los usuarios pueden disponer de su apoyo en cualquier cajero del Banco del Bienesta r y consultar su saldo mediante el número telefónico 800 900 2000 o desde la aplicación oficial, lo que permite ahorrar tiempo y evitar filas.

en cualquier cajero del r y consultar su saldo mediante el número telefónico 800 900 2000 o desde la lo que permite ahorrar tiempo y evitar filas. También se recomienda retirar únicamente la cantidad necesaria, ya que la tarjeta funciona como medio de pago en supermercados y comercios que aceptan terminal bancaria.

la cantidad necesaria, ya que la tarjeta funciona como medio de pago en y comercios que aceptan terminal bancaria. Se sugieren no compartir información personal o datos de la tarjeta para prevenir fraudes, así como cambiar el NIP cada seis meses para proteger la cuenta.

para prevenir fraudes, así como cambiar el cada seis meses para proteger la cuenta. En caso de ser posible, se aconseja reservar una parte del apoyo como ahorro destinado a gastos futuros o emergencias, lo que contribuye a un manejo responsable del recurso.

Con el inicio de esta última dispersión del año, miles de estudiantes y familias en el país reciben un apoyo fundamental para continuar su formación académica, mientras que el calendario escalonado busca garantizar un proceso seguro y ordenado para todos los beneficiarios.

aov