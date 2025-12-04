Más Información

Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes cobran este 4 de diciembre?

Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes cobran este 4 de diciembre?

VIDEO: Hombre muere en plena transmisión en vivo mientras era entrevistado

VIDEO: Hombre muere en plena transmisión en vivo mientras era entrevistado

Última venta nocturna Liverpool 2025: ¿cuándo empieza y qué descuentos habrá?

Última venta nocturna Liverpool 2025: ¿cuándo empieza y qué descuentos habrá?

Día de la Virgen de Guadalupe: ¿por qué se celebra el 12 de diciembre?

Día de la Virgen de Guadalupe: ¿por qué se celebra el 12 de diciembre?

Five Nights at Freddy's 2: ¿tiene escenas post créditos la secuela de la película de terror?

Five Nights at Freddy's 2: ¿tiene escenas post créditos la secuela de la película de terror?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al cierre de 2025 para los programas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La Secretaría del Bienestar confirmó que la dispersión de recursos inicia este jueves 4 de diciembre de manera ordenada para evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros.

Beca Rita Cetina 2025: ¿cuándo será el próximo pago tras el inicio del ciclo escolar 2025-2026?; esto se sabe. Foto: Generada con IA
Beca Rita Cetina 2025: ¿cuándo será el próximo pago tras el inicio del ciclo escolar 2025-2026?; esto se sabe. Foto: Generada con IA

Lee también:

¿Quiénes cobran este 4 de diciembre?

Los primeros depósitos se destinan a estudiantes y familias cuyo primer apellido comienza con A y B, quienes podrán consultar su saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar o directamente en alguna sucursal.

Calendario y montos

Las becas educativas otorgadas por la Secretaría del Bienestar se entregan de forma bimestral, cubriendo diez meses del año.

No se realizan depósitos durante julio y agosto debido al periodo vacacional escolar. Por ello, el calendario anual consta de cinco pagos y el correspondiente a noviembre y diciembre representa el último depósito de 2025.

Los montos se mantienen sin cambios respecto al ejercicio anterior. Para los estudiantes de nivel medio superior que reciben la Beca Benito Juárez, el apoyo asciende a mil 900 pesos por bimestre.

En el caso de la Beca Rita Cetina, la cantidad corresponde también a mil 900 pesos por familia con hijos inscritos en educación básica (primaria y secundaria).

Si una familia tiene más de un hijo en secundaria pública, se agrega un monto extra de 700 pesos por cada alumno adicional.

Lee también:

Recomendaciones para aprovechar la tarjeta del Banco del Bienestar

La Secretaría del Bienestar recordó que existen diversas herramientas para administrar mejor los recursos y evitar contratiempos.

  • Los usuarios pueden disponer de su apoyo en cualquier cajero del Banco del Bienestar y consultar su saldo mediante el número telefónico 800 900 2000 o desde la aplicación oficial, lo que permite ahorrar tiempo y evitar filas.
  • También se recomienda retirar únicamente la cantidad necesaria, ya que la tarjeta funciona como medio de pago en supermercados y comercios que aceptan terminal bancaria.
  • Se sugieren no compartir información personal o datos de la tarjeta para prevenir fraudes, así como cambiar el NIP cada seis meses para proteger la cuenta.
  • En caso de ser posible, se aconseja reservar una parte del apoyo como ahorro destinado a gastos futuros o emergencias, lo que contribuye a un manejo responsable del recurso.

Con el inicio de esta última dispersión del año, miles de estudiantes y familias en el país reciben un apoyo fundamental para continuar su formación académica, mientras que el calendario escalonado busca garantizar un proceso seguro y ordenado para todos los beneficiarios.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]