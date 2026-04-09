Beca Rita Cetina 2026: ¿quién recibe su depósito HOY, 9 de abril?; entérate aquí

La Beca Rita Cetina continúa con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre de marzo-abril para las y los beneficiarios inscritos al programa en el ciclo escolar 2025-2026.

Este programa del Gobierno de México, que está impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), tiene el objetivo de disminuir la deserción escolar en el país, brindando a las familias con niñas, niños y/o adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico un apoyo ecónómico.

La beca otorga un monto bimestral de 1,900 pesos a familias con al menos un estudiante inscrito en cualquier grado de primaria o secundaria, así como 700 pesos adicionales por cada menor que también esté registrado en el mismo nivel educativo.

Lee también Actriz de Gossip Girl sufre picadura de araña en CDMX previo a concierto de AC/DC; video muestra lesión

Tarjeta del Banco del Bienestar para Beca Rita Cetina / Foto:@BecasBenito

¿Quién recibe su pago de la Beca Rita Cetina HOY, 9 de abril?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial de la Beca Rita Cetina, este jueves 9 de abril le corresponde recibir su depósito a las y los beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras H, I, J, K y L.

El depósito se realiza directamente a las Tarjetas del Bienestar de los derechohabientes y puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que la acepten.

La dispersión de los pagos de la Beca Rita Cetina para el bimestre de marzo-abril comenzó el pasado miércoles 1 de abril y terminará el próximo jueves 16 de abril.

Lee también La IA no sustituye la terapia; esto dice la UNAM sobre sus riesgos en la salud mental

Beca Rita Cetina 2026. Foto: Generada con IA

Este incentivo económico busca cubrir los gastos escolares básicos de las niñas, niños y/o adolescentes, fomentando la permanencia de las y los estudiantes en el nivel básico.

En los próximos días el calendario avanzará de la siguiente manera:

Viernes 10 de abril: letra M

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P

y Martes 14 de abril: letra R

Miércoles 15 de abril: letra S

Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Calendario de la beca Rita Cetina. Foto: Tomada de la cuenta de X de @mario_delgado

También te interesará:

Salinas Pliego pide no registrar número de celular en México; sugiere usar línea extranjera

PRI critica invasión a la privacidad de Werevertumorro; “critiqué a Peña Nieto y me fue peor”, responde el influencer

Desfile de planetas en abril: ¿cómo ver el espectáculo astronómico?; conoce estas recomendaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu