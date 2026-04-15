Beca Rita Cetina 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 15 de abril?; esto se sabe

El penúltimo depósito de la Beca Rita Cetina ya está en marcha y miles de familias en México reciben hoy su apoyo económico. El calendario avanza y quedan pocas fechas para cobrar el bimestre marzo-abril, por lo que conocer quién recibe el pago este miércoles es clave para no quedarse fuera.

Este programa, impulsado por la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez(CNBBBJ), busca frenar la deserción escolar con apoyos directos.

Beca Rita Cetina 2026. Foto: Imagen generada con IA

¿Quién recibe su depósito de la Beca Rita Cetina HOY, 15 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial del bimestre marzo-abril, este miércoles 15 de abril reciben su depósito las familias cuyos beneficiarios tienen el primer apellido que inicia con la letra S.

El dinero se deposita directamente en las tarjetas del programa, lo que permite a los beneficiarios disponer del recurso sin intermediarios.

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¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina en 2026?

El monto de este programa social se mantiene como uno de los apoyos clave para educación básica en México:

1,900 pesos bimestrales por familia

bimestrales por familia 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado en el mismo nivel educativo

Pago Beca Rita Cetina 2026. Foto: Programas del Bienestar

Este esquema busca cubrir gastos esenciales como útiles, transporte o alimentación, reduciendo el riesgo de abandono escolar.

¿Cuándo termina el pago de la Beca Rita Cetina marzo-abril?

El calendario está por concluir. La dispersión de pagos, que inició el 1 de abril, finalizará el Jueves 16 de abril con las letras: T, U, V, W, X, Y y Z

Con esta última fecha, se completará la entrega total del recurso a todos los beneficiarios del programa.

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