Beca Rita Cetina 2025: ¿qué letras reciben su pago hoy, 20 de junio?; consulta aquí

La beca Rita Cetina llamada así en honor a la activista, maestra y feminista yucateca, fue una de las primeras mujeres en hablar y visibilizar la educación hacía las mujeres, dicha beca busca evitar el abandono de la educación.

Impulsada por el Gobierno de México hace casi 9 meses, el apoyo económico para estudiantes de secundaria pública es una opción ideal para tener una lanita extra.

A casi tres semanas desde que inició la dispersión de pagos, hoy viernes 20 estos apellidos ya podrán retirar su ayuda económica, la cual cubre los meses de mayo a junio.

¿Qué letras reciben pago hoy, 20 de junio?

Siguiendo el Calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), los apellidos que empiecen con la letra “P” Y “Q”, ya tendrán en su tarjeta el apoyo económico que consiste de mil 900 pesos de forma bimestral, y por familia, aunque también existe la posibilidad de recibir otros 700 pesos extra por cada estudiante de secundaria en la familia.

No te apresures tanto a retirar el dinero de la tarjeta, ya que no tiene una fecha máxima estar en el banco, sólo ten en cuenta que el 31 de diciembre del año en curso suele ser el última día para retirarlo, dinero que no es cobrado es devuelto a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Calendario de Depósitos Beca Rita Cetina. Fuente: Gobierno de México

Tips para aprovechar más la beca

Estos son algunos detalles y consejos que deberías de saber

Es recomendable cambiar el NIP cada seis meses para nadie logre acceder a tu información

cada seis meses para nadie logre acceder a tu información Ya puedes disponer del pago a través de cualquier cajero automático del Banco de Bienestar , olvídate de las filas.

, olvídate de las filas. No es necesario que vayas al cajero para checar tu saldo, a través de la app “Banco del Bienestar” o por el número 800 900 2000 también lo puedes hacer

o por el número también lo puedes hacer Evita intermediarios, no des información que ponga en peligro tu tarjeta, ya sea fechas, nombres, sólo tú eres responsable de su administración

Este programa está diseñado para respaldar a familias con menores inscritos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria Foto: El Universal

