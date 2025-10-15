Más Información

McDonald’s en México: cuatro décadas de historias, empleo e innovación

Beca Rita Cetina 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 15 de octubre?

Yulay documenta zona de desastre en Poza Rica tras desbordamiento del Río Cazones

Influencer Alex Serrano y Lady Tacos de Canasta regalan comida en CDMX y video se viraliza en TikTok

Frente frío 7 en México: ¿cuándo entra a la CDMX, Edomex y a otros estados?

La es uno de los tantos apoyos económicos que el Gobierno de México brinda a diversos sectores de la población en todo el país. Este programa otorga un depósito a todos los estudiantes de secundaria inscritos.

La ayuda económica surgió a principios de este año. En dos días terminará la dispersión de pagos, la cual ha beneficiado a millones de estudiantes al combatir la deserción escolar con un monto de mil 900 pesos de forma bimestral.

¿Qué letra recibe depósito hoy, 15 de octubre?

El pago que se brindó las últimas dos semanas, corresponde al primero del ciclo escolar 2025-2026. La dispersión comenzó el lunes 6 y terminará el viernes 17 de octubre. De acuerdo al Calendario de Pagos compartido por Programas para el Bienestar, hoy miércoles 15 de octubre será turno de los apellidos que inicien con la letra “R”.

Al igual que en los demás programas sociales, el depósito de los pagos se realiza por orden alfabético, lo cual garantiza que todas las personas reciban la ayuda económica en tiempo y forma.

Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Foto: X @apoyosbienestar
¿Quién era Rita Cetina?

El nombre de la beca es en honor a la maestra, feminista y escritora yucateca, figura clave en la promoción de la educación para las mujeres en una época en la que las oportunidades eran limitadas, además, fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida, junto con la revista “La Siempreviva”, la primera revista escrita y editada por mujeres.

Recuerda que el retiro de la ayuda lo puedes hacer en cualquier Banco del Bienestar, sin ningún tipo de comisión y sin la necesidad de intermediarios.

Rita Cetina, maestra, escritora y feminista yucateca. Fuente: Gobierno de México
