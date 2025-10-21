Beca Benito Juárez: ¿quiénes son los beneficiarios de mil 900 pesos hoy, 21 de octubre?

Más Información

El otorga una ayuda económica a diferentes grupos sociales en todo el país, esta vez es turno de la Beca Benito Juárez, la cual está dirigida a todos los y las alumnas de educación media superior.

El depósito se realiza de manera bimestral, y se brinda a todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar actual, tanto de preparatoria o bachillerato público, ya sea modalidad escolarizada o mixta.

¿Quiénes son los beneficiarios de hoy, 21 de octubre?

De acuerdo con la información compartida por Julio León (Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar), hoy martes 21 de octubre, las letras beneficiadas son: “D”, “E”, “F” y “G”.

El depósito se realiza al igual que otros programas sociales, por orden alfabético, garantizando que millones de beneficiarios tengan su dinero de forma segura y tranquila.

¿Qué monto ofrece la Beca?

El monto de la la Beca Benito Juárez corresponde a mil 900 pesos bimestrales, el pago se realiza directamente en las Cuentas del Bienestar.

Durante toda una semana millones de alumnos serán beneficiados, el retiro se puede hacer sin comisión en sucursales o en los cajeros del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025: ¿a qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?. Fuente: Julio León, X.
