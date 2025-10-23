Beca Benito Juárez: ¿qué letras reciben depósito hoy, 23 de octubre?

La Beca Benito Juárez es el apoyo económico dirigido a todos los y las estudiantes de educación media superior inscritos en el ciclo escolar actual, tanto en modalidad escolarizada cómo mixta.

El depósito lo realiza el Gobierno de México de forma bimestral, con el fin de combatir la deserción escolar en todo el país. La dispersión de pagos comenzó el pasado lunes y terminará el 27 de octubre.

¿Qué letras reciben depósito hoy, 23 de octubre?

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, compartió en redes sociales el calendario de depósitos. Hoy jueves 23 de octubre, los apellidos beneficiados serán los que empiecen con: “M”, “N”, “Ñ” y “O”.

Recuerda que el retiro de la ayuda se puede realizar en los Bancos del Bienestar, tanto en cajas como en cajeros, sin ningún tipo de cargo o comisión.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025: ¿a qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?. Fuente: Julio León, X.

¿Qué monto recibirán hoy las letras beneficiadas?

El monto de la beca corresponde a mil 900 pesos bimestrales, los cuales se pueden aprovechar tanto en útiles escolares, libros, alimentos y transporte público.

Recuerda que si no te es posible retirar hoy la ayuda económica, podrás dejar el dinero en la cuenta sin ningún tipo de cargo o comisión. Sólo tú eres responsable del depósito, no aceptes ayuda de terceros y no brindes información personal.

Beca Benito Juárez, inica el registro para alumnos de educación media superior de todo el país / Imagen: https://www.gob.mx/

ffa/aosr