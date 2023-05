Barbie: conoce la lista de regalos que le hizo Margot Robbie a Ryan Gosling durante el rodaje

Barbie promete ser una de las películas más taquilleras de los últimos años. Los fanáticos cuentan los días para el estreno previsto que será el 21 de julio. El elenco, el tráiler y los poster han revolucionado las redes sociales pero ahora se conocieron detalles de la intimidad de los actores durante la grabación.

Durante el rodaje de "Barbie", Margot Robbie, quien interpreta el papel principal, decidió sorprender a su compañero de reparto, Ryan Gosling, con una lista de regalos temáticos cuidadosamente seleccionados. Cada regalo estaba relacionado con el personaje de Gosling en la película y buscaba crear un ambiente divertido y cercano entre los actores.

Ryan Gosling y Margot Robbie, protagonistas de "Barbie". Foto: AFP.

"Dejó un regalo rosa con un lazo rosa, de parte de Barbie para Ken, cada día del rodaje. Todos estaban relacionados con la playa", contó Gosling a Vogue sobre la actitud de su compañera. La iniciativa de Margot Robbie para crear esta lista de regalos temáticos muestra su atención a los detalles y su deseo de fortalecer los lazos en el set de filmación. Estos gestos demostraron el espíritu colaborativo y la camaradería que se desarrolla entre los actores durante la realización de una película.

"Cosas como conchas de puka, o un cartel que decía 'Pray for surf' porque Ken se dedica exclusivamente a la playa. Nunca había llegado a entender qué significaba eso. Pero ella estaba intentando ayudar a Ken a entenderlo, a través de estos regalos", agregó el actor. Además de proporcionar momentos de diversión y risas, la lista de regalos temáticos de Margot Robbie, quien interpreta a Barbie, también refleja la creatividad y el ingenio de la actriz.

Robbie también necesitaba ayuda para encontrar a su Barbie interior y recibió la sugerencia de Greta Gerwig, de escuchar el podcast "This American Life". "Yo estaba como, 'Greta, necesito encontrarne con el personaje'", recuerda Robbie. "Y Greta me dijo: 'Tengo un podcast muy bueno para ti. ¿Sabes que tu tienes una voz en la cabeza todo el tiempo? Esta mujer no tiene esa voz en la cabeza'".

