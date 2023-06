Barbie: 3 actrices que iban a protagonizar la película pero les ganó Margot Robbie

"Barbie" es una próxima película que está por estrenarse el próximo 21 de julio en los cines de todo el mundo. Lo cierto es que meterse en la piel de esta reconocida muñeca es un desafío para cualquier persona.

Las expectativas, las comparaciones o la presión siempre juegan en contra del actor elegido, por muy bueno y talentoso que este sea. En "Barbie", Margot Robbie deberá acallar las críticas.

Lee también La Barbie que tuvo que ser retirada del mercado por quejas del público

Hay que decir que la australiana no se planteó interpretar a la muñeca en su salto a la gran pantalla y hubo muchísimas actrices dispuestas a asumir el desafío y ponerse su peluca rubísima. A continuación un listado con algunos de esos nombres.

Las 3 actrices que iban a protagonizar "Barbie: la película"

Amy Schumer: En 2014, Sony mostró interés en llevar a la muñeca a la gran pantalla, pero no sería hasta 2016 cuando sumó a Amy Schumer al proyecto. La historia seguía a una mujer que, tras ser expulsada de Barbie-ville por no ser perfecta, debía vivir en el mudo real. Sin embargo, su desarrollo se retrasó y la propia Schumer terminó por abandonar el filme y virar su carrera hacia otro lado. En una entrevista posterior con The Hollywood Reporter, develó la verdadera razón por la que no siguió adelante: "No querían hacerlo como yo quería, de la única forma en la que me interesaba hacerlo".

Anne Hathaway: En agosto de 2017 el nombre de Anne Hathaway empezó a sonar como posible sustituta al frente de Barbie. Asimismo, Sony anunció que la película se estrenaría finalmente en agosto de 2018, dirigida por Alethea Jones. Sin embargo, la producción no terminaba de arrancar y en enero de 2018, Barbie se retrasó hasta 2020, con Hathaway aún a bordo para dar vida a la protagonista. Un año más tarde, Mattel rompió la colaboración con Sony y se llevó el proyecto a Warner, con Margot Robbie como productora y estrella.

Foto: Instagram @annehathaway

Lee también Barbie: ¿Para qué edades es recomendada la película que estrena el próximo 21 de julio?

FOTO: Archivo AP





Gal Gadot: Pese a estar involucrada en el proyecto como productora, con Gerwig ya como directora, Robbie no tenía claro que ella fuera la perfecta Barbie. En una entrevista reciente para Vogue, la australiana ha revelado que tanto Greta como ella pensaron en Gal Gadot como su primera opción para la muñeca principal. "Gal Gadot tiene la energía de Barbie", aseguró la actriz.