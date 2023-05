Barbie: La muñeca que tuvo que ser retirada del mercado por quejas del público

A finales de julio llegará a los cines del mundo “Barbie”, la película dirigida por Greta Gerwig.

Margot Robbie será quien encarne el papel de Barbie, mientras que Ken será el actor canadiense Ryan Gosling. Sin embargo, si bien el tráiler está lleno de elementos de la famosa muñeca de Mattel, e incluso han aparecido otros personajes que muchos recuerdan.

Por ejemplo en las imágenes promocionales de la película “Barbie” aparece Midge, una barbie que está embarazada. Su lanzamiento fue muy polémico en los años 90, y Mattel tuvo que retirarla del mercado varias veces.

Midge. Fuente: Twitter @showmundialshow

Midge estaba en pareja con Allan, personaje que en la película estará interpretado por el actor Michael Cera.

¿Por qué Midge fue sacada del mercado?

Midge se presentó en 1963 con la idea de que Barbie tuviera una amiga, lo mismo que pasaría con Allan para Ken un año después.

"Midge no era la dramática. Barbie era la dramática. Midge era la compañera fea que tal vez había cometido un error", recuerda el escritor M.G. Lord, autor del libro “Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll”. A Midge la concibieron para ser todo lo contrario a Barbie, también en aspecto: tenía pecas, llevaba menos maquillaje y vestía peor.

Sin embargo Midge fue sustituída 4 años después de salir a la venta por PJ, quien se parecía mucho más a Barbie físicamente. Midge luego fue lanzada en los años 80 en la colección “California Dram Barbie”. Finalmente apareció nuevamente en los años 90, casada con Allan y con un hijo de 3 años: Ryan. Además Midge estaba embarazada.

La polémica está en que Barbie no puede tener un bebé, sino el juego se termina. Tampoco puede casarse (por ejemplo con Ken) por el mismo motivo. Sin embargo todo esto lo puede realizar Midge.