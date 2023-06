Astrud Gilberto: La historia de la canción "La chica de Ipanema", ¿ya la conocías?

La cantante brasileña Astrud Gilberto, fallecida este martes a los 83 años, pasará a la historia por haber popularizado la “bossa nova”, especialmente, a la canción “La chica de Ipanema”.

“Garota de Ipanema” o “The girl from Ipanema” han sido algunos de los nombres que ha recibido la famosa canción que en los 60 recorrió el mundo.

Escrita por un compositor, Antonio Carlos Jobim, y un poeta, Vinicius de Moraes, la canción ha sido interpretada por artistas de alto calibre como Frank Sinatra, Jarabe de Palo, Roberto Carlos, Cher, Ella Fitzgerald, entre otros.

La historia se remonta a 1962 en un bar llamado Veloso (ahora llamado Garota de Ipanema) en donde Vinicius y Moraes veían pasar por las tardes a una joven que en algunas ocasiones paraba a comprar cigarrillos e inspirados por su belleza, compusieron la famosa canción.

¿Quién fue "La chica de Ipanema"?

La chica “de cuerpo dorado, del sol de Ipanema” resultó ser Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, o Helô Pinheiro, una joven que en el momento tenía 17 años y caminaba regularmente hacia las playas de Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil, y llamó la atención de los compositores.

Fue hasta 1965 que en ese mismo lugar, donde tantas veces la vieron pasar, le dijeron que ella fue la musa para la famosa canción y después, durante una conferencia de prensa, Vinicius la dio a conocer diciendo: “Es una chica dorada, una mezcla de flores y sirenas, llena de luz y llena de gracia, pero cuya personalidad también está llena de tristeza porque siente que la juventud pasa y que no podemos retener la belleza. Ella es el regalo de la vida con su hermoso y constante fluir”.

Con la versión en inglés 'Girl of Ipanema', grabada en 1963 con la guitarra de João Gilberto y el saxo de Stan Getz, inmortalizó esa canción en Estados Unidos y ganó el premio Grammy en 1965, el primero que recibió una artista brasileña.

“La chica de Ipanema” ganó cuatro premios Grammy, estuvo casi cien semanas en las listas de álbumes de Billboard y ha sido escogida para la banda sonora de numerosas películas y programas de televisión, incluidos "Los Simpsons".

Sin embargo, el nombre de Astrud Gilberto no apareció en los créditos del LP original y apenas recibió dinero por una canción que gracias a ella se hizo tan popular.

¿Quién fue Astrud Gilberto?

Astrud Evangelina Weinert, conocida artísticamente como Astrud Gilberto, nació en Salvador de Bahía (Brasil) el 29 de marzo de 1940, de madre brasileña y padre alemán, por lo que decidieron llamarla como una diosa de Alemania.

Su madre tocaba diversos instrumentos y su padre era profesor de idiomas. Astrud creció rodeada de música y aprendió, además del portugués y español, el francés, italiano, inglés o el japonés.

A los 19 años se casó con el cantante, guitarrista y compositor João Gilberto, también uno de los mayores nombres de la "bossa nova", que falleció en 2019. No obstante, el matrimonio se separó cuatro años después, pero ella mantuvo el apellido de su exesposo.

La cantante brasileña, también fue una de las voces que internacionalizó la "bossa nova", lanzó varios álbumes en solitario a lo largo de su carrera, destacando 'The Astrud Gilberto Album' (1965) y 'Look to the Rainbow' (1966).

La cantante brasileña Astrud Gilberto, compositora cuyo improvisado cameo en inglés en “Garota de Ipanema” la convirtió en una voz mundial de la bossa nova, murió a los 83 años. Foto: AP.

Su música fusionaba la "bossa nova" con influencias del jazz, el pop y la Música Popular Brasileña (MPB), unos mimbres con los que creó un sonido distintivo y elegante que causó influencia a varias generaciones de músicos y amantes de la música brasileña.

Astrud residió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y en las últimas décadas vivió apartada de la música y prácticamente olvidada por los medios de su país.

El día de hoy Sofia Gilberto, nieta de la artista, informó de su fallecimiento en Instagram, sin ofrecer detalles sobre la causa de su muerte ni el lugar del deceso.

"Astrud fue la verdadera chica que llevó la bossa nova de Ipanema al mundo. Fue la pionera y la mejor. A los 22 años dio voz a la versión en inglés de 'Garota de Ipanema' y ganó fama internacional", recordó Sofia sobre su abuela, que fue esposa de João Gilberto, otra figura de la música.

Con información de EFE

