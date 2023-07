“¡Así nos llevamos!”: Emplayan a su amigo a un árbol y esto pasó cuando llegó la policía VIDEO

Un joven quedó emplayado a la parte alta de un árbol, presuntamente como broma por parte de sus amigos, sin embargo, este juego terminó con la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El hecho ocurrió en 2020, según una respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina en redes sociales, pero el video se volvió a comentar tras difundirse recientemente en TikTok, mismo que ya cuenta con 1 millón de reproducciones y más de 62 mil reacciones ante el momento.

“Nomás bájalo y deja de grabar”

Tal y como lo señalaron cientos de cibernautas, el sujeto al que le jugaron la broma, quedó colgando de una forma parecida a cuando las orugas realizan una metamorfosis para convertirse en una mariposa dentro de su capullo. No obstante, este quedó envuelto con plástico del que se usa para emplayado.

Ante la travesura, policías de la SSC tuvieron una discusión con los jóvenes, en las que aseguraban que se los iban “a llevar” porque presuntamente estaban consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública, sin embargo, ellos argumentaron que no “los agarraron con chelas”.

“Nomás bájalo y deja de grabar”, indicó un oficial quien avisó que los llevaría también “al certificado médico”, lo cuál conllevó a la discusión pues el sujeto que contestaba (y que no se ve en la grabación) aseguraba que no los habían “agarrado con nada”.

"¿Dewey, eres tú?"

Internautas comentaron el video con bromas sobre la tranquilidad del joven amarrado en el árbol mientras todos discutían debajo de él. También lo compararon con el personaje “Dewey” de la serie estadounidense "Malcolm el de en medio" e incluso, con un trompo de tacos al pastor.

"El carnal esperando a ver si lo bajan, lo arrestan o se vuelve mariposa".

"Compartan la técnica de cómo lo pusieron en el poste. Es pa una tarea".

"Me da una orden de pastor".

"Estaban recreando la escena de Dewey pero era detrás de una puerta, no en un árbol!!".

"El Mariposa: si no me muevo no me ven".

"Cuenta la leyenda que ahí sigue el chavo".

¿Qué pasó con joven emplayado a un árbol?

La SSC informó que "en su momento, policías de esta Secretaría intervinieron para bajar al joven e invitaron a las personas a continuar su reunión al interior de su vivienda".

