Así funciona el truco casero para eliminar el mal olor de las tuberías

Desde hace décadas, el olor desagradable en las tuberías ha sido una molestia recurrente en hogares de grandes ciudades como la Ciudad de México. Aunque muchas personas lo atribuyen únicamente a la infraestructura urbana, la realidad es que el uso cotidiano del fregadero, la coladera o el lavabo influye de manera directa en la acumulación de residuos orgánicos, grasa y restos de jabón.

Ante este panorama, especialistas en limpieza del hogar recomiendan soluciones simples que no dañan las tuberías ni representan un riesgo para la salud.

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza y organización del hogar The Spruce, uno de los métodos más efectivos es el uso combinado de bicarbonato de sodio, vinagre y agua caliente, una alternativa natural que puede aplicarse de manera periódica como mantenimiento.

El origen del olor a drenaje suele estar relacionado con la descomposición de residuos y la acción de bacterias dentro de las tuberías. Foto: Redes

Lee también: ¿Por qué recomiendan poner una esponja en la lavadora y cómo funciona el truco viral?

El truco casero paso a paso para eliminar el mal olor

Este método aprovecha una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad adherida a las paredes internas de las tuberías, neutralizando los olores acumulados.

Ingredientes y materiales necesarios

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua caliente o hirviendo

Opcional sal gruesa, café molido o cáscaras de cítricos

Procedimiento detallado

Preparación del desagüe. Vierte aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe. Activación de la reacción. Añade una taza de vinagre blanco sobre el bicarbonato. Efervescencia. La mezcla comenzará a burbujear, lo que indica que está actuando sobre los residuos orgánicos. Tiempo de reposo. Deja actuar la solución entre 15 y 30 minutos para maximizar su efecto limpiador. Enjuague final. Vierte una olla de agua caliente o hirviendo para arrastrar los restos disueltos y eliminar el olor.

Conoce los trucos infalibles para destapar las tuberías. Fotos: Shutterstock

Lee también: ¿Cómo quitar el olor a orina en el baño? Conoce la solución rápida y duradera

¿Por qué este método es efectivo y seguro?

La eficacia de este truco se basa en principios químicos simples. El bicarbonato de sodio actúa como un agente alcalino suave, mientras que el vinagre aporta acidez. Al combinarse, generan una reacción que ayuda a desprender grasa, restos de comida y acumulaciones de jabón. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el uso de alternativas no tóxicas para la limpieza doméstica reduce la exposición a compuestos químicos irritantes y es más seguro para sistemas de drenaje domésticos.

El agua caliente cumple un papel clave, ya que facilita la disolución de grasas y permite que los residuos se desplacen sin obstruir las tuberías. Como complemento, el uso ocasional de cítricos puede aportar un aroma fresco gracias a su contenido de ácido cítrico, ampliamente recomendado en guías de limpieza sostenible.

Consejos adicionales para el mantenimiento

Evita verter aceites o restos de comida en el desagüe.

Utiliza coladeras o filtros para atrapar residuos sólidos.

Realiza este procedimiento una vez al mes como medida preventiva.

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

¿Por qué recomiendan poner una esponja en la lavadora y cómo funciona el truco viral?

Yesenia Méndez se dice dispuesta a declarar nuevamente tras su comparecencia: "no tengo nada que ocultar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov