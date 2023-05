“Así es Yordi”, este es el nuevo filtro de Martha Higareda en TikTok

En las últimas semanas, Martha Higareda se ha convertido en protagonista de memes, burlas e incluso challengues en redes sociales como TikTok, plataforma en la que ya cuenta con su propio filtro.

La actriz ha estado en tendencia tras viralizarse las anécdotas que ha contado en distintas entrevistas y participaciones en el podcast con Yordi Rosado. Historias familiares paranormales y encuentros con actores como Ryan Gosling son algunas de las experiencias que han marcado a Higareda.

Aunque recientemente la actriz se defendió y prácticamente dio a entender que “quien le quiera creer, bien”, continúa dando de qué hablar en redes sociales.

“Así es Yordi”, el usuario identificado como @aaronjandette creó un filtro en TikTok que transforma el rostro del usuario que lo active en Martha Higareda. Así se pueden apreciar las facciones de la actriz de “Amar Te Duele”.

Aunque el filtro no se ha popularizado en la app, algunos usuarios ya han hecho uso de él para contar sus anécdotas más emblemáticas, al estilo de Higareda y con reconocidos personajes.

Entre los comentarios que ha recibido el creador de este filtro están: “no manchen, ahora sí se pasaron”, “está muy padre”, “jaja, lo tengo que usar”, aunque algunos criticaron que éste no ajusta muy bien y no se parece del todo.

¿Qué dijo Martha Higareda sobre las burlas a sus anécdotas?

Martha Higareda no se quedó callada sobre las críticas y burlas que recibió y en una entrevista que concedió para el canal de YouTube “Chisme No Like” aseguró que las personas son libres de creerle o no.

“Yo tengo libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no”, expresó.

Además, señaló que durante su vida y su trayectoria le han ocurrido muchas cosas y algunos de esos episodios son los que ha decidido compartir.





