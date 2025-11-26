Aprovecha estos gastos de diciembre para reducir tu carga fiscal con el SAT

Diciembre esta ala vuelta de la esquina, y con ello, suele ser el mes con mayor actividad de consumo, pero también representa la última ventana para realizar gastos deducibles que pueden traducirse en una menor carga fiscal y un posible saldo a favor ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Diversos conceptos cotidianos pueden disminuir el impuesto anual siempre que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes.

El límite global de deducciones está sujeto al 15 por ciento del ingreso anual o a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA). En todos los casos, se recomienda planificar compras antes de finalizar el mes para aumentar la posibilidad de obtener saldo a favor en la declaración anual.

Foto: iStock

Lee también: ¿Se debe descontar ISR al aguinaldo? Esto dice la LFT

¿Qué gastos pueden deducirse antes de cerrar el año?

El SAT reconoce diversas deducciones personales que pueden aplicarse siempre que exista un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) válido y el pago se realice mediante tarjeta de crédito, débito, transferencia o cheque nominativo. Los pagos en efectivo no son reconocidos para efectos fiscales.

(Gastos médicos y de salud) Honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutrición, hospitalización, estudios clínicos, prótesis, aparatos médicos y primas de seguro de gastos médicos.

(Gastos funerarios) Limitados y aplican para familiares directos.

(Donativos) Solo si son para instituciones autorizadas.

(Intereses reales hipotecarios) De créditos para vivienda del Infonavit, Fovissste o bancos.

(Colegiaturas) Desde preescolar hasta bachillerato con topes anuales por nivel.

(Aportaciones al retiro) Aportaciones voluntarias a Afore o planes personales.

(Transporte escolar) Solo si es obligatorio y forma parte de la colegiatura.

SAT ¿Qué pasa si no obtengo la constancia fiscal?

Lee también: Prima de antigüedad: ¿qué es y quién tiene derecho a cobrarla, según la LFT?

Requisitos fundamentales y límites a considerar

Para que estas deducciones procedan, es indispensable que las facturas estén correctamente emitidas a nombre del contribuyente y con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Del mismo modo, deben pagarse con métodos autorizados. El total de deducciones personales no puede exceder el 15 por ciento del ingreso anual ni superar cinco UMA, aplicándose el monto menor.

Un elemento clave es que quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar deducciones personales. Por ello, es fundamental revisar el régimen fiscal antes de preparar la declaración anual.

Planificar los gastos de diciembre y adelantar pagos médicos o compras relevantes puede marcar la diferencia en el monto de impuestos por pagar o en la obtención de saldo a favor. Tener los CFDI en orden y verificar que cada concepto sea deducible permitirá aprovechar plenamente el cierre fiscal.

También te interesará:

Ana Karen Sotero: de regañar a los diputados en el Senado a convocar a una marcha pacífica centennial

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Marcha de la Generación Z: ¿qué hacer si estoy expuesto a gas lacrimógeno?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr