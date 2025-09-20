Anuncian tercera temporada del anime Dandadan: esto se sabe de la producción

Desde su estreno, la aclamada serie de anime, DandaDan, no ha dejado de conquistar los corazones de millones de personas alrededor del mundo.

Creada por Yukinobu Tatsu y adaptada por el estudio Science SARU, DandaDan se ha posicionado en el ámbito del manga y el anime, como una de las mejores series de la última década. La combinación de romance adolescente, aventura, comedia y horror la han hecho destacar por su originalidad y visión única.

Tras el reciente estreno del último capítulo de la segunda temporada del anime, los creadores de la serie anunciaron que la producción de la tercera temporada ya se encuentra en marcha.

Momo y Okarun en DandaDan. Foto:Dan Da Dan Anime

¿Qué se sabe de la tercera temporada de DandaDan?

Luego de la emisión del capítulo 12 de la segunda temporada, se anunció a través de las redes y canales oficiales de DandaDan que la tercera entrega ya se encuentra en producción.

La serie, que está disponible a través de las plataformas de streaming, Crunchyroll y Netflix, cerró su segunda temporada con el Arco del Kaiju, dejando a los fans y seguidores ansiosos por saber qué sucederá con Momo, Okarun y sus amigos.

DAN DA DAN Season 3 is CONFIRMED!



Thank you to all the fans for your support, and we hope you look forward to what's in store. Stay tuned for #DANDADAN Season 3! ✨ pic.twitter.com/waCLb6e3C2 — DAN DA DAN Anime EN (@animeDANDADANen) September 18, 2025

¿Cuándo se estrena DandaDan 3?

Con el anuncio de la puesta en marcha de la tercera temporada de DandaDan, millones de fans ya se preguntan para cuándo pueden esperar el estreno de esta tercera entrega; sin embargo, aún no hay una fecha oficial.

¿Qué se puede esperar de DandaDan 3?

El primer póster de la tercera temporada de DandaDan muestra a Momo, Okarun y la Turbo Abuela, y se espera que retome la historia, centrándose en el Arco de los Globalistas Espaciales.

Natsuki Hanae, el actor de doblaje que da vida a Okarun en japonés -y también interpreta Tanjiro en Demon Slayer- mencionó en declaraciones para la página oficial del anime que esta tercera entrega le emociona: “En el último episodio quedó una situación muy complicada entre Momo y Okarun, así que estoy deseando ver cómo se desarrolla esa relación”.

