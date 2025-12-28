Año Nuevo Chino 2026: este es el animal que lo representa y su significado

A diferencia del calendario gregoriano, que fija el cambio de año el 1 de enero, en China y varias regiones de Asia el comienzo de un nuevo ciclo depende del movimiento lunar. Esta festividad inicia con la primera Luna nueva del calendario tradicional, un instante que simboliza renovación, cierre de etapas y arranque de nuevos proyectos.

Año Nuevo Chino 2026. Foto: Gabriel Pano/El Universal

Conocido también como Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, este festejo milenario es uno de los acontecimientos culturales más relevantes del mundo oriental, ya que combina rituales ancestrales, reuniones familiares y creencias ligadas al destino y la fortuna.

El animal del 2026 en el horóscopo chino

El zodiaco chino se conforma por 12 criaturas que se alternan anualmente y se combinan con los cinco elementos de la filosofía china: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada unión genera una energía particular que influye en el carácter del año.

Durante 2026 se dejará atrás la etapa de la Serpiente de Madera para abrir paso al Caballo de Fuego, una combinación asociada con dinamismo, impulso y determinaciones firmes.

¿Qué simboliza el Caballo de Fuego?

Dentro del horóscopo chino, el Caballo encarna avance, velocidad y necesidad de libertad. Su naturaleza inquieta suele relacionarse con cambios repentinos y decisiones inmediatas. Al unirse con el elemento Fuego, estas cualidades se intensifican, dando lugar a un periodo de transformaciones aceleradas y escenarios que exigen autocontrol.

Aunque esta energía favorece iniciativas valientes y arranques desde cero, también advierte sobre la importancia de moderar la impulsividad y no confiarse en exceso. En conjunto, el Caballo de Fuego augura un ciclo de independencia, movimientos decisivos y oportunidades para reinventarse.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026?

La fecha del Año Nuevo Chino 2026 cambia cada año porque se calcula a partir de la segunda Luna nueva posterior al solsticio de invierno. Por esta razón, no existe un día fijo en el calendario occidental.

En 2026, el inicio del nuevo periodo lunar está previsto para el 17 de febrero. Este ciclo se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, cuando dará paso a un nuevo signo dentro del horóscopo chino.

