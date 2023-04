Andrés García y las 4 veces que estuvo a punto de morir

Este 4 de abril se dio a conocer la muerte del actor Andrés García a los 81 años en Acapulco, Guerrero. Padecía de cirrosis hepática y ascitis (acumulación de líquido en el estómago), lo que le provoca inflamación en la zona abdominal y debilidad.

Además de su faceta de actor de cine, televisión y teatro, en sus últimos años, Andrés García exploró el mundo de la creación de contenido. Tenía un canal de YouTube llamado “Andrés García TV” en el que compartía episodios de su vida y su paso por las pantallas.

En uno de los videos nombrado “¿Qué se siente ser Andrés García?”, el primer actor narró que estuvo en una academia militar y también recordó cuando estuvo a punto de morir en cuatro ocasiones distintas.

En el video que data de 2021 se escucha decir al actor que a él le gustaría hacer la historia de la vida de Andrés García donde narraría cosas que realmente le había pasado.

“A mí me han querido matar más de cuatro veces. Hasta un procurador me mandó a matar dos veces, le falló y le tuve que partir la madre a los policías que mandó a matarme por la espalda”.

También contó que su vida fue muy complicada y llena de aventuras, “me han dado balazos, he dado yo balazos también y bueno, de ahí hasta amores, romances, desengaños, peleas, errores, que también los he tenido”, recordó.

Además, contó que por los pleitos anteriores en los que se vio inmerso tuvieron que practicarle una cirugía de columna, en la que fue necesario colocarle 10 tornillos de titanio lo que dificultó su forma de caminar.

¿Por qué Andrés García decía que estuvo a punto de morir?

En enero de ese mismo año Gustavo Adolfo Infante compartió en su cuenta de Facebook un video en el que el actor narró las 4 ocasiones en que estuvo a punto de morir.

Una por enviar flores, otra tras ser atacado por un tiburón, una más por un accidente automovilístico y la última por el cáncer que lo aquejaba.

“Me han querido matar cuatro veces, por lo menos, con balazos de verdad”, indicó a Gustavo Adolfo Infante, quien lo consideró un “consentido de Dios”.

“Tengo rotas dos vértebras, dos vértebras rajadas en dos problemas de pelito que tuve. Uno el que ya saben, el famoso aquel en que me mandaron a matar y luego resultó que nada más me rompieron una vértebra… Ellos no me dieron, eran militares retirados, en fin, fue un asunto con un funcionario del gobierno de aquella época”, narró.

Andrés García contó que la primera ocasión que estuvo al borde de la muerte fue por un ramo de rosas. Los hechos ocurrieron en Venezuela cuando “tuvo algo que ver” con una mujer que era periodista, ella le envió un ramo de rosas que él regaló para no tener problemas con su esposa, por lo que años después ella lo mandó matar.

“Hasta dos años después, ya me había ido yo de Venezuela, me entero… Esta periodista que tenía buen ver, ya después me acordé… y como yo había regalado su ramo de rosas me mandó matar”, contó.

Contó que otro de los momentos en el que estuvo al borde de la muerte fue cuando un procurador lo mandó matar, lo que derivó en que le rompieran la columna en la zona de Tecamachalco.

“Por problemas que hubo con él, con otra persona y lo denuncié al presidente y me mandó matar. No tiene caso revivir nombres”, comentó.

También recordó que una ocasión más fue atacado por un tiburón y una última cuando el cáncer de próstata estuvo a punto de acabar con su vida.

