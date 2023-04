Andrés García estuvo en una academia militar: “me peleaba mucho”

Andrés García tuvo formación militar, según contó en un video que subió a su canal de YouTube en años anteriores. El actor que murió a los 81 años de edad, era hijo de exiliados españoles que se refugiaron en República Dominicana y posteriormente llegaron a vivir a México.

Su padre, Andrés García Calle, fue un famoso aviador de combate republicano a quien conocían como “La Calle”. Probablemente ello incidió en que Andrés García ingresara a una academia militar, motivo por el cual no realizó servicio social, según el mismo contó.

El actor migró con su familia a México, desde República Dominicana, y se asentó en Acapulco, donde finalmente falleció este 4 de abril. El actor se nacionalizó mexicano y a los 25 años debutó como actor de cine con la película Chanoc.

Andrés García. / Foto: EL UNIVERSAL

¿Cómo fue la vida de Andrés García en la academia militar?

En el video “¿Qué se siente ser Andrés García?” compartido en su cuenta de YouTube, el actor contó que ingresó a una academia militar y se volvió muy peleonero.

“Yo estuve en una academia militar, no tuve necesidad de hacer el servicio porque fui a una academia militar y pues ahí estuve, ya ves que te tienen internado, encerrado.

El actor contó que ahí todos se sentían soldados y guerreros y se peleaban entre ellos porque no había guerra qué pelear: “como todos eran buenos para los chingadazos, pues me tuve que hacer yo mejor que ellos. Al punto que me agarraron coraje muchos de los compañeros, y como no me podían ganar me echaban montón”.

Narró que además del entrenamiento que le había dado a su papá, complementó con defensa.

Agregó que el único momento en que sus compañeros lograban ganarle en las peleas era cuando se hallaba en el baño, haciendo sus necesidades, por lo que le dio estreñimiento con el tiempo.

“Me dio estreñimiento porque entonces salíamos cada 15 días de la academia militar y yo me aguantaba, porque nomás ahí me agarraban y me partían la madre, entre tres o cuatro. Yo me aguantaba hasta que me daban el día libre”.

“Me agarraban como al Tigre de Santa Julia, no había de otra porque era muy bravo yo”, indicó.

¿Dónde será velado Andrés García?

El actor, quien se volvió uno de los galanes más reconocidos de las telenovelas mexicanas, será velado en su cada en la calle Urracas del Fraccionamiento Costa Brava, en Acapulco.

Así lo dio a conocer su esposa, Margarita Portillo, con quien contrajo matrimonio en 2013.

