Amir Fattal: así es "I’m Just Here For The Pool", la exhibición del artista israelí en CDMX; conoce sus principales obras

En días recientes el artista israelí Amir Fattal acudió a redes sociales para denunciar acoso y discriminación, luego de que la fachada de la galería König —inmueble donde exhibe su proyecto artístico, ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México— fuera pintada y rayada por activistas y manifestantes propalestina.

Fattal denunció el suceso a través de su perfil oficial de Instagram, comentando: "como pueden ver el acoso continúa. Todo esto solo porque la gente se enteró que nací en Tel Aviv", así como mostrando las pintas de esvásticas tachadas y estrellas de David tachadas que se colocaron en las afueras de la galería.

El suceso se ha convertido en una tema altamente polémico en plataformas digitales e incluso llamó la atención de la Tribuna Israelita. La organización condenó las manifestaciones de protesta, calificando el hecho como un acto antisemita de "odio y discriminación", y pidiendo a las autoridades de la capital realizar investigaciones.

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Obras de Amir Fattal. Foto: Instagram @ami.a.fattal

¿Cómo es la exhibición "I’m Just Here For The Pool" de Amir Fattal?

El artista israelí se encuentra en la CDMX para mostrar su exhibición "I'm just here for the pool" o en español "Solo estoy aquí por la piscina".

Esta exhibición se lanzó en la galería König el pasado martes 3 de febrero como una exposición individual de Fattal, y se tiene planeado que su último día de muestra sea el próximo miércoles 1 de abril.

En este nuevo proyecto el artista profundiza en su exploración de la inteligencia artificial como herramienta y espejo. De acuerdo con la descripción de la galería, es "un motor que revela nuestros deseos colectivos en torno al gusto, la aspiración y la identidad cultural. A través de escenas arquitectónicas, piscinas, murales gráficos y figuras humanas cuidadosamente escenificadas, examina cómo la estética funciona como código social, especialmente dentro del lenguaje visual del modernismo de mediados de siglo y el 'buen gusto' contemporáneo".

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"Olivia" de Amir Fattal en su exhibición "I'm just here for the pool". Foto: Galería König

La exhibición cuenta con 13 obras, las cuales están inspiradas en la CDMX —donde Fattal ha residido parcialmente durante los últimos cuatro años—. En ellas se puede apreciar una clara influencia de la arquitectura modernista mexicana y referencias al trabajo de Luis Barragán.

"Las pinturas se despliegan como recuerdos imaginados de espacios idealizados: villas modernas, patios bañados por el sol, piscinas tranquilas y muros cuidadosamente diseñados que podrían existir en algún punto entre la realidad, el cine y las redes sociales", dice la galería König.

Asimismo, algunas de las pinturas muestran a protagonistas, quienes parecen estar actuando dentro de la pintura, como si supieran que hay un público observándolos, todo mientras se rodean de elementos cuidadosamente curados para transmitir identidad.

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"Valentín" y "Charlie" de Amir Fattal en su exhibición "I'm just here for the pool". Foto: Galería König

"Las pinturas investigan cómo elegimos presentarnos, cómo el deseo, la autoimagen y la estética del mundo del arte se ven cada vez más influenciados por los algoritmos, y cómo nuestro 'buen gusto' se aprende y se reproduce mediante la inteligencia artificial. En esta exposición, la arquitectura se convierte en psicología y la imagen en performance. Las pinturas nos invitan a reconsiderar nuestra forma de ver, nuestras aspiraciones y cómo el arte ahora habla el lenguaje de la memoria y los datos", concluye la descripción del proyecto de Fattal.

"Sin título" de Amir Fattal en su exhibición "I'm just here for the pool". Foto: Galería König

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