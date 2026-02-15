Amigo de Valeria Márquez lanza mensaje emotivo por su cumpleaños este 14 de febrero; esto dijo

Este sábado 14 de febrero de 2025, la creadora de contenido Valeria Márquez habría cumplido 24 años. La influencer fue asesinada el pasado 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza "Blossom The Beauty Lounge", ubicado en el municipio de Zapopan en Jalisco.

El asesinato ocurrió mientras la joven realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok. Las imágenes de la grabación muestran que un hombre ingresó al local con la excusa de entregar un paquete y, tras confirmar su identidad, le disparó múltiples veces.

Aunque circularon cuestionamientos y versiones extraoficiales sobre presuntos vínculos con el crimen organizado o personas cercanas, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente estas hipótesis. El crimen de Valeria generó una ola de indignación y exigencias de justicia en México.

Amigo recuerda el cumpleaños de la influencer

A través de la plataforma de TikTok, el usuario Víctor MGM, identificado como "el mejor amigo" de la creadora de contenido, publicó un emotivo mensaje en su cuenta personal, con motivo del que sería el cumpleaños número 24 de la influencer. A pocas horas, la publicación alcanzó los 9 millones de visualizaciones.

"No es un feliz cumpleaños, feliz sería que estuvieras aquí para festejar como solo tú sabías, te sigo extrañando tanto cada día que pasa como el día que te fuiste; desearía poder abrazarte una vez más debí hacerlo más fuerte la última vez", escribió, mostrando su cariño por la creadora de contenido.

Asimismo, añadió: "Seguimos luchando por la justicia para ti, seguimos siendo tu voz; sé que me cuidas y me acompañas aún desde donde estás, te llevo en mi corazón para siempre. Un besote hasta el cielo que hoy está de fiesta mi mejor amiga. Justicia por Valeria Márquez". El post fue acompañado por algunas fotografías de Valeria.

¿Qué se sabe del caso hasta el momento?

El asesinato de Valeria Márquez, creadora de contenido mexicana de 23 años, continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco a nueve meses después del crimen, sin que hasta el momento se haya detenido a personas responsables ni se haya esclarecido por completo el móvil del ataque.

El fiscal general del estado Salvador González De Los Santos comentó que "ha habido algunos avances", aunque hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de aprehensión. "Desafortunadamente, no hemos todavía podido localizar a las personas... Seguimos trabajando con algunos temas de identificación de personas y vehículos", señaló.

Finalmente, las autoridades señalaron que el caso se investiga como un posible feminicidio, mientras que la Fiscalía continúa trabajando en múltiples líneas de investigación, incluyendo revisión de cámaras de seguridad, entrevistas y recolección de pruebas, además de declaraciones por parte de posibles testigos que podrían aportar datos relevantes.

