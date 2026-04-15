Alineación de planetas de abril: ¿cuántos días faltan para presenciar el espectáculo cósmico en México?; consulta la fecha clave

Abril sigue sorprendiendo a los aficionados de la astronomía. Tras la reciente Luna Rosa, un nuevo fenómeno astronómico está por ocurrir y promete captar miradas: una alineación de planetas visible desde México, aunque con condiciones específicas que podrían dificultar su observación.

Aquí te contamos desde dónde se podrá observar mejor la alineación planetaria de abril del 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Este evento reunirá a varios planetas en el cielo matutino, pero no todos podrán verse con facilidad, lo que ha generado expectativa entre quienes buscan presenciarlo.

¿Cuántos días faltan para presenciar la alineación de planetas?

El próximo 18 de abril se producirá un desfile planetario en el que participarán Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Este tipo de fenómeno ocurre cuando varios planetas parecen alinearse desde la perspectiva terrestre, creando una vista poco común.

Aunque no es una alineación perfecta en línea recta, sí se trata de una configuración visual llamativa que suele atraer tanto a expertos como a curiosos.

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¿A qué hora ver la alineación de planetas de abril 2026?

Para observarlo correctamente, es fundamental tomar en cuenta el horario:

En el hemisferio norte (como México) será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer. Sin embargo, en el hemisferio sur: entre 60 y 90 minutos antes del amanecer

Este desfile planetario es el evento astronómico más esperado de febrero de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Esto significa que el margen para verlo será breve, justo antes de que la luz del Sol comience a opacar el cielo.

¿Qué planetas se verán a simple vista?

No todos los planetas serán igual de visibles, lo que añade un reto interesante, ya que Mercurio, Marte y Saturno podrán apreciarse sin problema, mientras que Neptuno requerirá el uso de telescopio, ya que tiene un brillo muy bajo, especialmente durante el amanecer, lo que dificulta su detección sin equipo especializado.

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¿Se podrá ver la alineación planetaria de abril desde México?

La respuesta es sí, pero no en todo el país será igual de fácil, ya que la visibilidad dependerá de dos factores clave:

Tener un horizonte oriental completamente despejado

La ubicación geográfica dentro del país

En regiones del centro y sur de México, las condiciones serán más favorables. Sin embargo, en estados del norte como Baja California, Sonora y Chihuahua, el fenómeno será mucho más difícil de observar debido a su latitud.

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