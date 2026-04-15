Ticketmaster activó una promoción temporal que reduce el precio de boletos para conciertos en México, con rebajas de hasta 50% en eventos seleccionados, gracias a la campaña “Más Rock Por Menos Lana”.

Así lo dio a conocer la plataforma de boletos, por medio de sus redes sociales, donde escribió lo siguiente: "¿Ganas de ir a un concierto? ⁣⁣ Pues aprovecha "Más Rock Por Menos Lana" con hasta 50% de descuento del 13 al 17 de abril de 2026 en conciertos seleccionados para que vibres con la mejor música en vivo."

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¿Qué es “Más Rock Por Menos Lana” y cómo funciona?

La iniciativa de Ticketmaster consiste en aplicar descuentos en boletos de conciertos previamente seleccionados dentro de su plataforma. Las rebajas pueden llegar hasta el 50%, pero solo en ciertas secciones, fechas y eventos.

Esto significa que no todos los asistentes podrán acceder al mismo beneficio, ya que la disponibilidad varía en tiempo real conforme avanza la venta.

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¿Qué artistas están incluidos en la promoción?

El catálogo contempla una combinación de bandas icónicas y propuestas actuales. Entre los conciertos con boletos en oferta destacan:

Caifanes

El TRI

Fobia

Jumbo

Soda Stereo

Julieta Venegas

Camilo Séptimo

Hombres G

Lost Acapulco

También se incluyen otros nombres como Mon Laferte, Iván Ferreiro e Iseo & Dodosound, además de festivales y eventos adicionales.

Mon Laferte está incluida en la promoción “Más Rock Por Menos Lana”. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

¿En qué ciudades hay conciertos con descuento?

Los eventos contemplados en la promoción se distribuyen principalmente en:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Cada concierto tiene condiciones propias, por lo que la disponibilidad de boletos con descuento puede variar según la sede y la fecha.

El Tri está incluido en la promoción “Más Rock Por Menos Lana” de Ticketmaster. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

¿Hasta cuándo estará disponible la promoción?

El periodo de vigencia comenzó el 13 de abril y termina el 17 de abril de 2026 a las 23:59 horas.

Sin embargo, la plataforma advierte que los boletos se asignan conforme a existencia, lo que implica que algunos eventos podrían agotar sus lugares antes de que finalice la promoción.

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¿Qué condiciones deben considerar los usuarios?

Antes de intentar comprar, es importante tomar en cuenta que:

Los descuentos no aplican a todos los eventos

Solo ciertas zonas dentro de cada recinto tienen rebaja

La disponibilidad cambia constantemente

Cada compra permite un máximo de ocho boletos

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AQUÍ.

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