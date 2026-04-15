Más Información
Alineación de planetas de abril: ¿cuántos días faltan para presenciar el espectáculo cósmico en México?; consulta la fecha clave
Calendario SEP: ¿cuándo será el próximo puente escolar tras vacaciones de Semana Santa 2026?; consulta aquí
Ticketmaster activó una promoción temporal que reduce el precio de boletos para conciertos en México, con rebajas de hasta 50% en eventos seleccionados, gracias a la campaña “Más Rock Por Menos Lana”.
Así lo dio a conocer la plataforma de boletos, por medio de sus redes sociales, donde escribió lo siguiente: "¿Ganas de ir a un concierto? Pues aprovecha "Más Rock Por Menos Lana" con hasta 50% de descuento del 13 al 17 de abril de 2026 en conciertos seleccionados para que vibres con la mejor música en vivo."
¿Qué es “Más Rock Por Menos Lana” y cómo funciona?
La iniciativa de Ticketmaster consiste en aplicar descuentos en boletos de conciertos previamente seleccionados dentro de su plataforma. Las rebajas pueden llegar hasta el 50%, pero solo en ciertas secciones, fechas y eventos.
Esto significa que no todos los asistentes podrán acceder al mismo beneficio, ya que la disponibilidad varía en tiempo real conforme avanza la venta.
Lee también: Jueves de 2x1 en Ticketmaster; lista completa de los descuentos especiales de HOY
¿Qué artistas están incluidos en la promoción?
El catálogo contempla una combinación de bandas icónicas y propuestas actuales. Entre los conciertos con boletos en oferta destacan:
- Caifanes
- El TRI
- Fobia
- Jumbo
- Soda Stereo
- Julieta Venegas
- Camilo Séptimo
- Hombres G
- Lost Acapulco
También se incluyen otros nombres como Mon Laferte, Iván Ferreiro e Iseo & Dodosound, además de festivales y eventos adicionales.
¿En qué ciudades hay conciertos con descuento?
Los eventos contemplados en la promoción se distribuyen principalmente en:
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Monterrey
Cada concierto tiene condiciones propias, por lo que la disponibilidad de boletos con descuento puede variar según la sede y la fecha.
¿Hasta cuándo estará disponible la promoción?
El periodo de vigencia comenzó el 13 de abril y termina el 17 de abril de 2026 a las 23:59 horas.
Sin embargo, la plataforma advierte que los boletos se asignan conforme a existencia, lo que implica que algunos eventos podrían agotar sus lugares antes de que finalice la promoción.
Lee también: Ticketmaster responde a críticas por los altos precios de los conciertos en México: "lo decide el artista"
¿Qué condiciones deben considerar los usuarios?
Antes de intentar comprar, es importante tomar en cuenta que:
- Los descuentos no aplican a todos los eventos
- Solo ciertas zonas dentro de cada recinto tienen rebaja
- La disponibilidad cambia constantemente
- Cada compra permite un máximo de ocho boletos
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AQUÍ.
También te interesará:
¿Para qué sirve tirar sal en el inodoro?; conoce los beneficios y la frecuencia recomendada
¿Cómo eliminar manchas amarillas de la ropa blanca?; soluciones prácticas y económicas
Cometa C/2025 R3: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico?; conoce la fecha exacta
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]