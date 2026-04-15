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activó una promoción temporal que reduce el precio de boletos para conciertos en México, con rebajas de hasta 50% en eventos seleccionados, gracias a la campaña “Más Rock Por Menos Lana”.

Así lo dio a conocer la plataforma de boletos, por medio de sus redes sociales, donde escribió lo siguiente: "¿Ganas de ir a un concierto? ⁣⁣ Pues aprovecha "Más Rock Por Menos Lana" con hasta 50% de descuento del 13 al 17 de abril de 2026 en conciertos seleccionados para que vibres con la mejor música en vivo."

¿Qué es “Más Rock Por Menos Lana” y cómo funciona?

La iniciativa de Ticketmaster consiste en aplicar descuentos en boletos de conciertos previamente seleccionados dentro de su plataforma. Las rebajas pueden llegar hasta el 50%, pero solo en ciertas secciones, fechas y eventos.

Esto significa que no todos los asistentes podrán acceder al mismo beneficio, ya que la disponibilidad varía en tiempo real conforme avanza la venta.

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¿Qué artistas están incluidos en la promoción?

El catálogo contempla una combinación de bandas icónicas y propuestas actuales. Entre los conciertos con boletos en oferta destacan:

  • Caifanes
  • El TRI
  • Fobia
  • Jumbo
  • Soda Stereo
  • Julieta Venegas
  • Camilo Séptimo
  • Hombres G
  • Lost Acapulco

También se incluyen otros nombres como Mon Laferte, Iván Ferreiro e Iseo & Dodosound, además de festivales y eventos adicionales.

Mon Laferte está incluida en la promoción “Más Rock Por Menos Lana”. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Mon Laferte está incluida en la promoción “Más Rock Por Menos Lana”. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

¿En qué ciudades hay conciertos con descuento?

Los eventos contemplados en la promoción se distribuyen principalmente en:

  • Ciudad de México
  • Guadalajara
  • Monterrey

Cada concierto tiene condiciones propias, por lo que la disponibilidad de boletos con descuento puede variar según la sede y la fecha.

El Tri está incluido en la promoción “Más Rock Por Menos Lana” de Ticketmaster. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL
El Tri está incluido en la promoción “Más Rock Por Menos Lana” de Ticketmaster. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

¿Hasta cuándo estará disponible la promoción?

El periodo de vigencia comenzó el 13 de abril y termina el 17 de abril de 2026 a las 23:59 horas.

Sin embargo, la plataforma advierte que los boletos se asignan conforme a existencia, lo que implica que algunos eventos podrían agotar sus lugares antes de que finalice la promoción.

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¿Qué condiciones deben considerar los usuarios?

Antes de intentar comprar, es importante tomar en cuenta que:

  • Los descuentos no aplican a todos los eventos
  • Solo ciertas zonas dentro de cada recinto tienen rebaja
  • La disponibilidad cambia constantemente
  • Cada compra permite un máximo de ocho boletos

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo!

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