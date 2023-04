Al estilo Karol G, Rachel Mc Adams le dice no al photoshop y posa con vello en las axilas

Rachel Mc Adams es una actriz canadiense muy reconocida porque ha hecho no sólo películas sino también series interpretando distintos personajes, algo que ha puesto a prueba su capacidad actoral. Saltó a la fama en 2004 con la comedia Mean Girls y el drama romántico The Notebook aunque eso fue apenas el puntapié.

Con el correr de los años siguió destacándose en muchos papeles por lo tanto ha sido entrevistada y ha hecho sesiones de fotos muchas veces. Pero una de ellas despertó una particular reacción por parte de la actriz que, al igual que la cantante colombiana Karol G, quiere mostrar su cuerpo al natural sin edición de imágenes según dijo en Instagram.

Rachel Mc Adams. Fuente: Instagram @rachelmcadams1

‘’Para la sesión de fotos de Bustle, solicitó que las imágenes se editaran lo menos posible’’, transcribió Rachel Mc Adams en la red social de la camarita. “Con esta sesión, estoy usando ropa interior de látex, pero he tenido dos hijos. Este es mi cuerpo, y creo que es muy importante reflejarlo en el mundo’’, declara la actriz.

Rachel McAdams ‘’está bien lucir lo mejor posible, trabajar en ello y estar saludable, pero eso es diferente para todos”, agrega. Las declaraciones de la actriz ocurren algunas semanas después que el fuerte descargo de Karol G a una revista. La cantante colombiana fue la portada de una importante revista y también pidió lucir su cuerpo al natural.

Rachel Mc Adams. Fuente: Instagram @rachelmcadams1

Al encontrarse con algo que no era lo que pidió, Karol G se indignó y dejó un fuerte mensaje en las redes sociales asegurando que ella no se avergonzaba de su cuerpo y quería que se mostrara tal cual es. Rachel McAdams pidió lo mismo, de hecho en la sesión de fotos se observa el vello en sus axilas, algo que no le importó en absoluto e invita a muchas mujeres que sigan sus pasos.