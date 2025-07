Agua Bienestar 2025: ¿Dónde y cómo conseguir garrafones de 20 litros por solo 5 pesos?; descúbrelo aquí

Desde principios de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Agua Bienestar, con el propósito de facilitar el acceso al agua potable para la población que habita en zonas con estrés hídrico o en situación de vulnerabilidad económica. Este programa permite adquirir garrafones de 20 litros por un costo simbólico de cinco pesos.

En 2025, el programa ‘Agua Bienestar’ permitirá a las familias adquirir garrafones de 20 litros por tan solo 5 pesos. Foto: Especial

La estrategia está enfocada en 700 colonias, pueblos y barrios que presentan un Índice de Desarrollo Social bajo o muy bajo.

Lee también: Cómo eliminar el mal olor de las botellas para beber agua

¿Cómo conseguir garrafones de 20 litros por solo 5 pesos??

Para participar en el programa Agua Bienestar, es necesario cumplir con dos condiciones principales: residir preferentemente en una colonia con un bajo nivel de desarrollo y tener más de 18 años. La inscripción se realiza mediante la entrega de los siguientes documentos:

Solicitud de incorporación firmada , en la cual el solicitante manifiesta conocer las reglas de operación del programa.

, en la cual el solicitante manifiesta conocer las reglas de operación del programa. Identificación oficial vigente , como INE, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional.

, como INE, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional. CURP , únicamente en caso de que no esté integrada en la identificación presentada.

, únicamente en caso de que no esté integrada en la identificación presentada. Comprobante de domicilio reciente, que no supere la fecha del trámite y que puede ser de luz, agua, predial o teléfono fijo, siempre y cuando los datos no estén ya reflejados en la identificación.

Hoy se puso en operación la planta purificadora de agua de Xotepingo, en el marco del arranque del Programa Agua Bienestar.

•Cada garrafón tendrá un costo de cinco pesos en 2025.

•Se distribuirá priorizando colonias con habitantes de escasos recursos.

•Se instalarán plantas… pic.twitter.com/bC8TNZ5jmL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 30, 2024

Una vez inscrita, la persona beneficiaria podrá adquirir garrafones de 20 litros a cinco pesos, siempre que el envase esté en condiciones óptimas para su reutilización. No se aceptarán garrafones rotos, agrietados, manchados o con residuos contaminantes. Si el envase no puede reutilizarse, el costo por reposición será de 60 pesos.

Lee también: En 5 meses se aseguraron 11 pozos de agua y 25 tomas irregulares en Edomex; buscan debilitar a huachicoleros

¿Dónde adquirir garrafones de 20 litros por solo 5 pesos?

Los garrafones de agua a precio subsidiado están disponibles en varios puntos habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México. Las ubicaciones principales incluyen:

Pilares

Utopías

Centros Comunitarios

Módulos de Atención Ciudadana

Cada uno de estos espacios ha sido adaptado para facilitar el suministro de agua a bajo costo. Las autoridades recomiendan llevar el garrafón limpio y en buenas condiciones para agilizar el proceso de llenado.

También te interesará:

Julio Regalado en Soriana: conoce todas las promociones al 2×1 de este fin de semana

Empleado latino arroja rebanada de pizza en la cara a hombre que lo insultó en EU; video se vuelve viral

McDonald's lanza sucursal temática de F1 en México; ¿dónde se encuentra?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv