Acusan en redes a personas que "monitorean" salas de cine para "burlarse" del estreno de "La Sirenita"

Ante el estreno en México del live action de "La Sirenita", usuarios de redes sociales criticaron a unas personas que presuntamente “monitorean” cada sala donde se proyecta la cinta, esto, para contar el número de personas que asisten a dicha función.

Por medio de Twitter, la usuaria @costilladeva difundió la noticia, donde asegura que ya “andan celebrando porque fueron pocas” las personas que fueron a ver la película de Disney.

“En México, durante el estreno de La Sirenita, varias personas estuvieron 'monitoreando' cuantas personas asistieron a las salas de cine para verla, y andan celebrando que fueron pocas”, se lee en el tuit.

Aunado a ello, detalló: “Gente celebrando que la película protagonizada por una mujer negra, no tuvo éxito porque ellos querían que la protagonista fuera blanca. Cuando es una película para niños y niñas, no para señores conservadores. Ah, pero no es racismo”.

Usuaria exhibe presunto "monitoreo" de "La sirenita". Foto: Twitter. @costilladeva

Supuesto "monitoreo" indigna en redes sociales

Ante ello, usuarios de redes sociales no dudaron en responder ante dicha noticia.

“Concuerdo, que además, van sesgados cazando cines con poca afluencia”, “Yo creo que es una forma tonta de gastar el tiempo nomas”, “¡Que alguien los ponga a hacer algo! Qué necesidad de andar “monitoreando” las salas de cine”, son algunas reacciones por parte de usuarios de la red social.

