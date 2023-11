Acusa a su mamá de regalar a su gatita "Kyra" mientras estaba de viaje y la tunden por exhibirla

La activista Renata Villarreal se volvió tendencia en redes sociales, tras acusar a su mamá de haber regalado a su gatita Kyra, quien se encuentra desaparecida.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, la activista y cofundadora del movimiento “Marea Verde”, dio a conocer que una llamada de su hijo la alertó sobre la desaparición de su michi.

“Acabo de recibir una llamada de mi hijo llorando para decirme que mi mamá regaló a nuestra gatita mientras estoy de viaje”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, pidió ayuda para poder hallar a su mascota, quien “es nuestra vida entera”. “Por favor ayúdenme a localizarla. Desde bebé está con nosotros y no le gusta estar con otras personas. Es nuestra vida entera”.

#Torreón l Acabo de recibir una llamada de mi hijo llorando para decirme que mi mamá regaló a nuestra gatita mientras estoy de viaje.

Por favor ayúdenme a localizarla. Desde bebé está con nosotros y no le gusta estar con otras personas.

Es nuestra vida entera 🙏🏻 pic.twitter.com/peBmOShn3u — Renata Villarreal (@Re_Villarreal) November 21, 2023

En la publicación, se aprecia una imagen de la gatita, color blanca con café y una mancha en la nariz.

En tanto, compartió un número de teléfono para comunicarse en caso de tener información al respecto, el cual es: 5534991932.

Gracias a todas las personas que nos están ayudando a localizar a Kyra, alias Kirita bebé.

En los momentos donde mi mamá ha ejercido violencia contra nosotros y me siento desprotegida, siempre salen personas a demostrarme que no estoy sola.

De verdad gracias ♥️ pic.twitter.com/xrXPXe4SOD — Renata Villarreal (@Re_Villarreal) November 22, 2023

De igual manera, en otra publicación, la activista manifestó su sentir ante la "violencia ejercida" por parte de su madre.

“Gracias a todas las personas que nos están ayudando a localizar a Kyra, alias Kirita bebé. En los momentos donde mi mamá ha ejercido violencia contra nosotros y me siento desprotegida, siempre salen personas a demostrarme que no estoy sola. De verdad gracias”, expresó.

Tunden a cofundadora de Marea Verde por exhibir a su mamá

Por su parte, la activista dijo haber recibido "hate" por “evidenciar” a su mamá. "A las personas que me están tirando hate por “evidenciar” a mi mamá y su violencia… Qué bueno que no sepan lo que es eso y no puedan ni imaginarlo".

Asimismo, aseveró: "Tener una madre narcisista no se lo deseo a nadie en esta vida. Y no, no es mi culpa. No todas las mamás son como la suya".

¿Quién es Renata Villarreal, activista que acusó a su mama de robar michi?

Renata Villarreal comenzó con el activismo a la edad de 16 años, luego de quedar embarazada a los 15.

“Comencé a apoyar a otras adolescentes embarazadas y a dar pláticas en las escuelas sobre prevención de embarazo adolescente”.

Posteriormente fue víctima de desaparición forzada, a la edad de 19 años, lo que la llevó a comenzar a “acompañar a personas sobrevivientes de desaparición y abuso sexual”, narró.

Todas estas vivencias la llevaron a cofundar el colectivo Marea Verde, hace cuatro años.

Su labor como activista ha llevado a Renata a concluir que la mejor manera de mejorar como sociedad es la solidaridad que debemos tener entre todos.

“Le echamos mucho la culpa al gobierno de lo que vivimos pero está en nuestras manos cambiar la realidad, hay que dejar de juzgarnos y señalarnos entre nosotros”, concluyó.

