5 canciones de famosas bandas K-Pop que seguro escuchaste en el cine

Las bandas de k-pop han invadido la cultura occidental sin lugar a dudas. Incluso en muchos casos han conseguido que sus canciones formen parte del soundtrack o banda sonora de muchas películas.

Es por ello que en el siguiente artículo te diremos qué bandas de k-pop han logrado ubicar alguna de sus composiciones en una cinta.

¿Qué canciones de k-pop foman parte de la banda sonora de alguna película?

Blackpink logró que su canción “As If It’s Your Last” (una de sus primeras canciones, la cual ya tiene más de 5 años) apareciera en una película de DC. Estamos hablando de la cinta “Justice league”, y surgió como una colaboración con LMAO. “How You Like That” también aparece en la cinta “Hotel Transylvania”.

Por otro lado, BTS consiguió que la canción “Friends” de Jimin y Taehyung apareciera en una película de Marvel. Muchos fanáticos de esta banda de k-pop incluso fueron al cine a ver esta película solo para vivir la experiencia de escuchar la canción en una sala de cine. Sin embargo esta no es la única ocasión donde una de sus canciones apareció en una cinta, ya que “Not Today” aparece en la película animada “Sing 2”.

La banda de k-pop Twice también consiguió que su canción “Knock Knock” apareciera en la película "Spies In Disguise”. Esta canción es de hace 6 años y en YouTube tiene más de 315 mil visualizaciones.

Por último, y quizás quienes fueron precursoras en este tema, encontramos a las Wonder Girls, quienes con su canción “Nobody” aparecieron en la película “Los pingüinos de Madagascar”. En YouTube, el video de esta canción cosecha más de 27 millones de visualizaciones, todo un logro en una banda que no es considerada actual.