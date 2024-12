Todos los días intercambiamos mensajes en diferentes grupos o con personas específicas, y a menudo necesitamos guardar información o archivos importantes de algunos chats.

Para facilitar esto, Meta ha implementado innovaciones diseñadas para ayudar a los usuarios a preservar información valiosa sin complicaciones.

En Techbit te compartimos algunos trucos para guardar mensajes importantes de tus chats y que no los pierdas entre un mar de mensajes.

¿Cómo guardar información importante en WhatsApp?

Mensajes destacados

Si necesitas guardar un mensaje importante de un grupo o un chat personal, solo necesitas abrir WhatsApp, te vas al mensaje que necesitas destacar, lo mantienes presionado por un minuto y se desplegará un mini menú, le das clic en "Destacar", alado de mensaje aparecerá una estrella.

Para consultar el mensaje destacado, solo tienes que dar clic en el nombre del chat, y en la parte de abajo va aparecer la opción de "Mensajes destacados". Aparte puedes destacar cualquier tipo de mensaje; ubicación, fotos, audios, archivos, etc. La buena noticia es que WhatsApp no le notifica a la otra persona los mensajes que has destacado.

Fijar mensaje

Si tienes un grupo de trabajo y necesitas destacar un mensaje importante para que todos lo tengan presente, solo tienes que fijarlo. Para hacerlo, selecciona el mensaje, después aparecerá el menú, y elige la opción "Fijar". El mensaje quedará visible en la parte superior del chat para todos los participantes del grupo.

Este método también funciona si deseas fijar el mensaje de otra persona. Solo debes seleccionarlo, abrir el menú desplegable, presionar "Más" y elegir la opción de "Fijar". Además, puedes decidir cuánto tiempo quieres que el mensaje permanezca fijado: 24 horas, 7 días o 30 días. Si en algún momento decides retirarlo, simplemente mantén presionado el mensaje fijado, y WhatsApp te mostrará la opción de "Desfijar".

Chat personal

Así como en otras redes sociales puedes mantener un chat contigo. WhatsApp no es la excepción, en este chat puedes guardar cualquier información que necesites, también puedes destacar o fijar mensajes para que no se pierdan.

Para iniciar un chat contigo mismo en WhatsApp, ve al apartado de "Chats" y escribe tu número de celular en la barra de búsqueda, como si estuvieras buscando un contacto. Aparecerá tu icono de perfil; haz clic en él y podrás comenzar la conversación como en cualquier otro chat.

Encuentra tus chats importantes fácilmente

En las últimas actualizaciones de WhatsApp, en la ventana de "Chats", justo debajo de la barra de búsqueda, aparecen opciones como; Todos, No leídos, Favoritos, Grupos y más. Estas categorías permiten organizar y clasificar tus chats para encontrarlos fácilmente.

Por ejemplo, si necesitas acceder rápidamente a un chat importante, ve a la sección de "Favoritos", desde ahí, puedes añadir conversaciones importantes seleccionando la opción "Añadir a Favoritos" y así cada vez que necesites encontrarlo ahí aparecerá el chat.

Estos son algunos trucos sencillos pero prácticos que puedes utilizar, para guardar información importante o tener mejor administrado tus chats.





