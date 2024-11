Actualmente, se ha hecho la tendencia de enviar mensajes a través de WhatsApp con códigos numéricos. Estos suelen utilizarse con el fin de brindarle un mensaje al receptor a modo de código para que nadie más que lo lea pueda comprender el mensaje.

Sin embargo, puede que tu hayas recibido alguno y hasta el momento no comprendas qué es lo que intentaron decirte. Y no te culpamos, hasta ahora existen muchos números con significados de no conocemos.

Por esta razón, en Tech Bit te vamos a explicar qué significa el número 9080.

Significado del mensaje con el número 9080

El número 9080 es utilizado en WhatsApp sobre todo entre parejas. Este significa “quiero tenerte a mi lado”, y se manda para demostrar cariño a una persona o darle a entender que la extrañas.

Por ello, la próxima vez que llegue un mensaje sabrás lo especial que eres para una persona.

Otros códigos usados en WhatsApp

Como mencionamos anteriormente, es común que en la actualidad de manden este tipo mensajes con código para que la comunicación con la otra persona sea secreta.

En este sentido, te daremos la lista de números más comunes para usar en los chats de WhatsApp:

142: “Te quiero” o “Te amo”.

1427: “Te quiero para siempre”

88: “Adiós"

182: “Te odio”

910: “Lo siento, te lastime”

7642: “Estaré siempre para ti"

5555: “Te echo de menos”

1543: “Todavía te amo".

Ahora que ya sabes qué significan los códigos que se mandan a través de WhatsApp, no olvides utilizarlos en tus próximas conversaciones para expresar lo que sientes.

