Nintendo finalmente complació a sus fans con la revelación de numerosos detalles de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, una de sus exclusivas más relevantes de los últimos años, la cual está a menos de dos meses de su lanzamiento.

Por medio de un gamplay de 10 minutos, los fans de la franquicia de Zelda conocieron nuevos aspectos de este título, además de haber sido el momento ideal para, al puro estilo de Steve Jobs, dejar una sorpresa para el final.

Nuevo Zelda, nuevo Switch

La empresa hizo oficial una Nintendo Switch OLED de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, una edición que estará disponible unas semanas antes del lanzamiento del juego.

Se trata de un modelo OLED y está repleto de todo tipo de iconografía de Zelda, cubriendo tanto la base del sistema como sus controladores Joy-Con.

De acuerdo con las imágenes liberadas por Nintendo, la consola contará con colores en dorado, blanco y verde en los Joy-Con, mientras la base será blanca con detalles en dorado, incluyendo el logo en la parte central.

Asimismo, los sujetadores de los Joy-Con son blancos, mientras que los demás componentes permanecen sin cambios. La caja de esta nueva consola también será diferente y tendrá una ilustración principal de fondo que mostrará la consola en la parte inferior, pero seguirá siendo del mismo tamaño que las cajas tradicionales.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, disponibilidad

Es importante tener en cuenta que no se trata de un paquete, por lo que aún tendrás que comprar el juego por separado a un precio de 359 dólares y se venderá a partir del 28 de abril en Estados Unidos.

Es importante destacar que Nintendo no proporcionó fechas específicas para el lanzamiento en México, sin embargo, es posible que esté disponible en el futuro como ha ocurrido con otras ediciones de la consola.

Accesorios de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

El esperado juego de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que se lanzará el 12 de mayo, no viene solo con la nueva consola, ya que Nintendo indicó que los fans podrán disfrutar de algunos accesorios temáticos de Zelda.

Entre ellos se encuentran un controlador Pro y un estuche de transporte oficial, que estarán disponibles en la misma fecha. De esta forma, los fans de Zelda podrán disfrutar de su juego favorito con un controlador diseñado especialmente para la ocasión y llevarlo a todas partes con el estuche oficial.

