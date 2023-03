The Last of Us Part I para PC no tuvo el mejor de los recibimientos. En cuanto lo adquirieron y descargaron, los jugadores de PC comenzaron a informar de una serie de fallas, problemas de rendimiento y errores visuales.

Naughty Dog lanza parche para solucionar errores en PC

Haciendo caso a sus peticiones, el desarrollador propiedad de Sony, Naughty Dog, comenzó a publicar una serie de correcciones de errores para tratar de solucionar algunos de los problemas generalizados e investigar otros errores que afectan a los reproductores de PC.

Foto: Naughty Dog

De hecho, recientemente llegó un nuevo parche a Steam y Epic Games Store, que incluye correcciones para "varios problemas relacionados con el rendimiento y los enganches que afectan a algunos usuarios".

No está claro exactamente qué se solucionó y, para algunos jugadores, solo fue un parche de 36 MB en Steam.

Sin embargo, Naughty Dog habilitó información adicional de diagnóstico de fallas, el cual está diseñado para ayudar al desarrollador a investigar fallas relacionadas con la creación de sombreadores y "otros problemas de estabilidad comunes informados".

El equipo está atentamente monitoreando los informes de los jugadores y está trabajando diligentemente en un parche adicional que corregirá más errores, y se espera que se publique en breve.

Foto: Naughty Dog

Naughty Dog lanza actualización para diagnóstico de desarrolladores

Asimismo, este jueves, Naughty Dog lanzó una nueva actualización que incluye mejoras en la utilización de la memoria y el rendimiento, así como diagnósticos adicionales para ayudar a los desarrolladores en su trabajo.

Las opiniones sobre The Last of Us Part I en la plataforma Steam siguen siendo predominantemente negativas, con más del 60 por ciento de los usuarios que han dejado una reseña calificándola como tal.

Los jugadores de PC han reportado experimentar fallos impredecibles, largos tiempos de carga y problemas visuales durante la partida.

Asimismo, Naughty Dog retrasó el lanzamiento de The Last of Us Part I para PC unas semanas después de decir que quería "asegurarse de que el debut de The Last of Us Part I para PC esté en la mejor forma posible".

Foto: Naughty Dog

Eso no sucedió, dejó a muchos fans preguntándose si este port de PC se apresuró para aprovechar el aumento de las ventas de juegos después del programa de televisión The Last of Us de HBO.

