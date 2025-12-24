Pensar en un mensaje de Navidad ya no se limita a una imagen con frases recicladas o a un video reenviado mil veces por WhatsApp. Con la llegada de Sora, la herramienta de generación de video con inteligencia artificial de OpenAI, ahora es posible crear felicitaciones personalizadas a partir de una simple descripción escrita.

La propuesta es sencilla: escribir lo que imaginas y dejar que la IA lo transforme en un video. Escenas, movimientos de cámara, iluminación y hasta el ambiente emocional se construyen a partir de un prompt, es decir, una instrucción en texto que guía el resultado final.

Lo interesante es que no se necesita experiencia previa en edición de video. Sora está pensada para que cualquier persona pueda experimentar, ajustar y volver a intentar hasta obtener un clip que se sienta propio, incluso para algo tan cotidiano como felicitar a amigos y familiares en Navidad.

Sora: cómo crear un video de IA para felicitar a tus amigos en Navidad. Imagen: captura de pantalla

¿Cómo crear un video navideño con Sora?

Para crear un video navideño en Sora solo necesitas acceso a la plataforma y una idea clara de lo que quieres transmitir. No es obligatorio pensar en algo complejo: puede ser un paisaje invernal, una escena acogedora o un mensaje cálido acompañado de elementos típicos de la temporada.

Antes de escribir el prompt, conviene definir tres cosas básicas: el ambiente (festivo, nostálgico, alegre), los elementos visuales (árboles, luces, nieve, personas) y el estilo del video (realista, cinematográfico, animado).

Uno de los prompts que puedes utlizar es: “Video navideño cinematográfico de 10 segundos, con una sala acogedora decorada con luces cálidas, un árbol de Navidad iluminado, nieve cayendo suavemente por la ventana y un ambiente tranquilo. Estilo realista, iluminación suave, sensación de calidez y celebración. Texto final que diga: ‘Feliz Navidad’.”

Recuerda que el prompt puede variar dependiendo de lo que desees conseguir. Una que vez que tengas tu prompt listo, deberás seguir estos pasos:

Ingresa a Sora y selecciona la opción para crear un nuevo video.

y selecciona la opción para crear un nuevo video. Escribe tu prompt en el campo de texto, describiendo con detalle la escena que deseas.

Ajusta la duración y el formato del video, según para qué red social o plataforma lo usarás.

Genera el video y revisa el resultado.

Si no te convence, modifica el prompt y vuelve a intentarlo hasta lograr el estilo que buscas.

La clave está en probar. Cambiar una palabra puede alterar por completo el resultado final. Una vez que tengas el video listo a tu conveniencia, solo descárgalo en tu celular y puedes enviárselo a aquellas personas que quieras felicitar esta Navidad.

